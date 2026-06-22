الوزير الحلبي: إجراءات تسجيل الطلبة المقبولين بالمفاضلة ‏الطبية مستمرة بشكل طبيعي ومنظم

دمشق-سانا

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أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي ‏أن جميع الإجراءات الخاصة بتسجيل الطلبة المقبولين في ‏المفاضلة الطبية الموحدة لهذا العام – طلبة الدراسات العليا ‏المتقدمين للتسجيل في المشافي التعليمية التابعة للوزارة، ‏مستمرة بشكل طبيعي ومنظم‎.‎

وأشار الوزير الحلبي في منشور عبر منصة (إكس)، اليوم ‏الإثنين إلى أنه في ضوء تأخر صدور بعض مصدقات التخرج ‏في عدد من الجامعات، تم توجيه الجهات المعنية إلى اعتماد ‏المرونة اللازمة في استكمال الإجراءات ضمن المدد المحددة، ‏وبما يضمن عدم تعطيل أي معاملة أو التأثير على حقوق الطلبة‎.‎

ولفت الوزير الحلبي، إلى أن فرص الطلبة محفوظة بالكامل، ولن ‏يُحرم أي طالب أو طالبة من حقه نتيجة هذه الظروف، مؤكداً ‏استمرار المتابعة لضمان إنجاز جميع الإجراءات أصولاً وضمن ‏الإطار الزمني المعتمد، وبما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص‎.‎

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت في الـ 19 ‏من أيار الماضي، عن بدء تسجيل المقبولين في مفاضلة ‏الاختصاصات الطبية، اعتباراً من يوم الثلاثاء 2026/5/19، ‏وحتى يوم الثلاثاء الموافق 2026/6/30.