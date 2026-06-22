الوزير الحلبي: إجراءات تسجيل الطلبة المقبولين بالمفاضلة ‏الطبية مستمرة بشكل طبيعي ومنظم

دمشق-سانا
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي أن جميع الإجراءات الخاصة بتسجيل الطلبة المقبولين في المفاضلة الطبية الموحدة لهذا العام – طلبة الدراسات العليا المتقدمين للتسجيل في المشافي التعليمية التابعة للوزارة، مستمرة بشكل طبيعي ومنظم.
وأشار الوزير الحلبي في منشور عبر منصة (إكس)، اليوم الإثنين إلى أنه في ضوء تأخر صدور بعض مصدقات التخرج في عدد من الجامعات، تم توجيه الجهات المعنية إلى اعتماد المرونة اللازمة في استكمال الإجراءات ضمن المدد المحددة، وبما يضمن عدم تعطيل أي معاملة أو التأثير على حقوق الطلبة.
ولفت الوزير الحلبي، إلى أن فرص الطلبة محفوظة بالكامل، ولن يُحرم أي طالب أو طالبة من حقه نتيجة هذه الظروف، مؤكداً استمرار المتابعة لضمان إنجاز جميع الإجراءات أصولاً وضمن الإطار الزمني المعتمد، وبما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت في الـ 19 من أيار الماضي، عن بدء تسجيل المقبولين في مفاضلة الاختصاصات الطبية، اعتباراً من يوم الثلاثاء 2026/5/19، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 2026/6/30.