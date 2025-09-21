تمديد التسجيل في الأولمبياد العلمي السوري حتى 15 تشرين الأول المقبل

دمشق-سانا

مددت هيئة التميز والإبداع فترة التسجيل في الأولمبياد العلمي السوري لموسم 2026 للطلاب المتفوقين في شهادة التعليم الأساسي، حتى الخامس عشر من تشرين الأول المقبل، بهدف إتاحة الفرصة أمام الطلاب المتميزين في مجالات الرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، وعلم الأحياء، والمعلوماتية للمشاركة في منافسات التميز العلمي.

وأوضحت الهيئة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم، أن الشروط المطلوبة للتسجيل تشمل حصول طالب التعليم الأساسي على مجموع 2800 وما فوق من أصل 3100، أو 252 علامة من أصل 280 علامة، أما بالنسبة لطلاب التعليم الشرعي، فيشترط أن يكون مجموعهم من أصل 2900 علامة مساوياً أو أكبر من 2620، وفي حال احتساب المواد الكونية يجب أن يكون المجموع من أصل 260 علامة 234 فأكثر.

كما بيّنت الهيئة أن الطلاب المتفوقين في المواد الأساسية يجب أن يحققوا في مادة الرياضيات من أصل 600 علامة ما لا يقل عن 595، أو من أصل 60 علامة ما لا يقل عن 59، وفي مادة علم الأحياء من أصل 400 علامة ما لا يقل عن 395، أو من أصل 40 علامة ما لا يقل عن 39.

وأشارت الهيئة إلى إمكانية التسجيل عبر الرابط الإلكتروني.

وكانت الهيئة قد حددت سابقاً فترة التسجيل في الموسم الجديد من الأولمبياد العلمي السوري خلال الفترة ما بين 22 آب الماضي و20 أيلول الجاري.

ويُعد الأولمبياد العلمي السوري منصة وطنية لاكتشاف ورعاية الطاقات الشابة، وفتح آفاق المنافسة أمام الطلاب المتفوقين في المجالات العلمية، وصولاً إلى تمثيل سوريا في المحافل العلمية الدولية.