التعليم العالي والصحة: الثلاثاء آخر موعد لتعديل رغبات مفاضلة شواغر ‏الطب

دمشق-سانا
حددت وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والصحة آخر موعد لتعديل الرغبات في مفاضلة ملء الشواغر الموحدة لخريجي كليات الطب.
وأوضحت وزارة التعليم العالي عبر قناتها في تلغرام اليوم الأحد، أن يوم الثلاثاء 28 تموز الحالي هو موعد انتهاء تعديل الرغبات في المفاضلة.
وكانت أعلنت وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والصحة، في الـ 28 من شهر حزيران الماضي بدء قبول طلبات التقدم إلى مفاضلة ملء الشواغر الموحدة لخريجي كليات الطب للعام الدراسي 2025-2026، ومددت فترة إنشاء الحسابات الجديدة للتقدم إلى المفاضلة حتى يوم الأحد في الـ 19 من تموز الجاري.