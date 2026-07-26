التعليم العالي والصحة: الثلاثاء آخر موعد لتعديل رغبات مفاضلة شواغر ‏الطب

دمشق-سانا‏

حددت وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والصحة آخر موعد لتعديل ‏الرغبات في مفاضلة ملء الشواغر الموحدة لخريجي كليات الطب.‏

وأوضحت وزارة التعليم العالي عبر قناتها في تلغرام اليوم الأحد، أن يوم ‏الثلاثاء 28 تموز الحالي هو موعد انتهاء تعديل الرغبات في المفاضلة.‏

وكانت أعلنت وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والصحة، في الـ 28 من ‏شهر حزيران الماضي بدء قبول طلبات التقدم إلى مفاضلة ملء الشواغر ‏الموحدة لخريجي ‏كليات الطب للعام الدراسي 2025-2026، ومددت فترة ‏إنشاء الحسابات الجديدة للتقدم إلى المفاضلة حتى يوم الأحد في الـ 19 من ‏تموز الجاري.‏