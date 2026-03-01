جامعة دمشق تحدد 10 آذار موعد امتحان لغة أجنبية للقيد بدرجة الدكتوراه

photo 2026 02 05 14 57 04 Copy جامعة دمشق تحدد 10 آذار موعد امتحان لغة أجنبية للقيد بدرجة الدكتوراه

دمشق-سانا

حدّد المعهد العالي للغات في جامعة دمشق يوم الثلاثاء الموافق الـ 10 من آذار 2026، الساعة 12 ظهراً، موعداً لإجراء امتحان لغة أجنبية للقيد بدرجة الدكتوراه.

وأوضح المعهد، في إعلان تلقت سانا نسخة منه اليوم الأحد، أن التسجيل للامتحان يبدأ اعتباراً من يوم الإثنين 2 آذار 2026، ويستمر حتى يوم الخميس 5 آذار 2026، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، باستثناء يوم الخميس حتى الـ12 ظهراً، وذلك بشكل شخصي في مقر المعهد.

وأشار المعهد إلى أن الأوراق المطلوبة للتسجيل تتضمن:
– طلباً خطياً من النافذة الواحدة بالمعهد، يلصق عليه طابع مالي، وبحث علمي.
– وصل رسم التسجيل لامتحان اللغة للقيد بدرجة الدكتوراه، بقيمة (40 ألف ليرة سورية)، من النافذة الواحدة بالمعهد، يسدده الطالب في أي فرع من فروع المصرف العقاري.
– صورةً عن الهوية الشخصية أو إخراج قيد مدني، مرفقاً بصورة شخصية.
– صورتين شخصيتين حديثتين.
– صورةً مصدقةً عن وثيقة الماجستير.

ويُعدّ النجاح في هذا الامتحان شرطاً للقبول في برامج الماجستير والدكتوراه في الجامعات السورية.

وزير التعليم العالي يبحث مع النائب البطريركي مار أندراوس دور الجامعات ‏في تعزيز السلم الأهلي والتنمية المستدامة
انطلاق المؤتمر العلمي الأول لمبادرة طب الطوارئ السورية على مدرج جامعة دمشق
لأول مرة منذ 14 عاماً.. انطلاق امتحانات الثانوية العامة في مدينة رأس العين بالحسكة
التعليم العالي تعلن مفاضلة التعليم المفتوح في الجامعات الحكومية السورية
جامعة دمشق تسمح لطلاب فرع السويداء بالدوام في كلياتها بدمشق ودرعا والقنيطرة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك