جامعة دمشق تحدد 10 آذار موعد امتحان لغة أجنبية للقيد بدرجة الدكتوراه

دمشق-سانا

حدّد المعهد العالي للغات في جامعة دمشق يوم الثلاثاء الموافق الـ 10 من آذار 2026، الساعة 12 ظهراً، موعداً لإجراء امتحان لغة أجنبية للقيد بدرجة الدكتوراه.

وأوضح المعهد، في إعلان تلقت سانا نسخة منه اليوم الأحد، أن التسجيل للامتحان يبدأ اعتباراً من يوم الإثنين 2 آذار 2026، ويستمر حتى يوم الخميس 5 آذار 2026، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، باستثناء يوم الخميس حتى الـ12 ظهراً، وذلك بشكل شخصي في مقر المعهد.

وأشار المعهد إلى أن الأوراق المطلوبة للتسجيل تتضمن:

– طلباً خطياً من النافذة الواحدة بالمعهد، يلصق عليه طابع مالي، وبحث علمي.

– وصل رسم التسجيل لامتحان اللغة للقيد بدرجة الدكتوراه، بقيمة (40 ألف ليرة سورية)، من النافذة الواحدة بالمعهد، يسدده الطالب في أي فرع من فروع المصرف العقاري.

– صورةً عن الهوية الشخصية أو إخراج قيد مدني، مرفقاً بصورة شخصية.

– صورتين شخصيتين حديثتين.

– صورةً مصدقةً عن وثيقة الماجستير.

ويُعدّ النجاح في هذا الامتحان شرطاً للقبول في برامج الماجستير والدكتوراه في الجامعات السورية.