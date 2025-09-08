الجامعة الافتراضية السورية تنظم دورة خريجين بدءاً من 4 تشرين الأول

دمشق-سانا

أعلنت الجامعة الافتراضية السورية اليوم، عن إجراء دورة خريجين لطلابها الدارسين في برامج الإجازات الجامعية والمعاهد التقانية لفصل ربيع 2024، باستثناء برامج الحقوق والتربية والإعلام والماجستير التي سيُعلن عنها لاحقاً بعد انتهاء امتحانات فصل خريف 2024.

وأوضحت الجامعة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه، أن الدورة تشمل الطلاب المسجلين في فصل ربيع 2024 والمحققين لشرط النجاح بالوظيفة والحد الأعلى، وأن يكون لدى الطالب أربع مواد فقط بما فيها مستويات اللغة الإنكليزية.

وبينت الجامعة أن الامتحانات تبدأ يوم السبت الواقع في الـ4 من تشرين الأول المقبل، على أن يتم وضع إعلان خاص بالبرنامج الامتحاني بشكل تفصيلي لكل مقرر على موقع الجامعة وصفحتها الرسمية لاحقاً.

وفيما يتعلق بالرسوم المالية، أشارت الجامعة إلى أنه ستتم تسوية الوضع المالي للطلاب عند المباشرة بإجراءات براءة الذمة بعد التخرج.

يذكر أن الجامعة الافتراضية جامعة حكومية معتمدة أُسّست عام 2002، ‏وتضم عدة اختصاصات كالهندسة المعلوماتية والإعلام وتقانة المعلومات ‏والاتصالات والحقوق والاقتصاد والعلوم الإدارية، وتهدف إلى تلبية الاحتياجات الوطنية والعربية للعلم والتقانة وتأهيل الموارد البشرية، وتطوير تقانات التعلم الإلكتروني وترسيخه واستثماره في المجال الأكاديمي والمهني.