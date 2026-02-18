سوريا و”الإيسيسكو” تبحثان آليات تنفيذ اتفاقية دعم البنية التعليمية

الرباط-سانا

بحث وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو مع المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “الإيسيسكو” سالم بن محمد المالك، آليات تنفيذ اتفاقية الشراكة الثلاثية الموقعة بين سوريا وأذربيجان والإيسيسكو، والتي تهدف إلى دعم البنية التحتية التعليمية في سوريا.

وخلال لقاء بين الجانبين في مقر “الإيسيسكو” بالعاصمة المغربية الرباط أمس الثلاثاء، تم الاتفاق على تحديد الإطار العام للمرحلة التنفيذية للاتفاقية، بما يشمل وضع آليات واضحة لنقل الخبرات بين الأطراف المعنية، وتنسيق الجهود بما يضمن تحقيق الأهداف المتفق عليها.

وأكد الوزير تركو أهمية الدور الذي تضطلع به “الإيسيسكو” في الإشراف على تنفيذ بنود الاتفاقية، مشدداً على أن مبدأ الشمولية سيكون أساس العمل لضمان استفادة جميع المناطق السورية، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر تضرراً، كما استعرض الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز قطاع التعليم، وتطوير البيئة التعليمية بما يسهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

من جانبه، أوضح مدير “الإيسيسكو” أن الاتفاقية تندرج ضمن الجهود المشتركة لدعم المنظومة التعليمية في سوريا ومواكبة مسار التعافي الوطني، مشيراً إلى أهمية تعزيز التضامن بين الدول الأعضاء في “الإيسيسكو”، معتبراً أن هذه الشراكة نموذج يمكن تعميمه لدعم التعليم في دول أخرى تواجه تحديات مشابهة.

وكانت وزارة التربية والتعليم السورية وقعت أمس اتفاقية شراكة استراتيجية ثلاثية مع وزارة العلم والتعليم في جمهورية أذربيجان ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “الإيسيسكو”، خلال مراسم جرت في مقر المنظمة بالرباط، بهدف دعم قطاع التعليم في سوريا، وتعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات.