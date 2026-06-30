الهلالي: الحسكة سجلت تحولاً استراتيجياً في قطاع التعليم بعد دمج المنظومة التعليمية

الحسكة-سانا

أكد نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي أحمد الهلالي أن ما شهدته المحافظة في مجال التربية والتعليم هذا العام يمثل انتصاراً حقيقياً لخيارات الشعب السوري.

ونقلت مديرية إعلام الحسكة عن الهلالي قوله اليوم الثلاثاء: “إنه بعد سنوات طويلة من معاناة التنقل والتسجيل في المحافظات الأخرى لتقديم الطلبة امتحاناتهم، وبعد أن كانت المراكز الامتحانية محصورة ومقيدة داخل “مربعات أمنية” ضيقة فرضها النظام البائد لحرمان الغالبية من حقوقهم نسجل اليوم تحولاً استراتيجياً وتاريخياً في واقع التعليم بالحسكة.

وأضاف: بفضل جهود توحيد الصف التربوي وعملية دمج المنظومة التعليمية تقدم ٢٩١٢٠ طالباً وطالبة لامتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية بكل فروعها، متوزعين على ١١٩ مركزاً امتحانياً غطت مختلف مدن ومناطق المحافظة.

وأكد الهلالي أن هذا النجاح هو ركيزة أساسية سنبني عليها لتسريع وتيرة صيانة المدارس واستكمال تدقيق بيانات المعلمين، مضيفاً: إن المدارس في عموم محافظة الحسكة ستفتح أبوابها مع مطلع العام الدراسي القادم وفق المناهج الوطنية المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم.

ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة التربية والتعليم لإعادة تفعيل القطاع التعليمي في المناطق الشرقية، حيث أعلن وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو في الـ 20 من حزيران الجاري إعادة افتتاح نحو 2350 مدرسة، وعودة 38 ألف معلم إلى عملهم، ضمن خطة تستهدف استكمال تجهيز المدارس وتدريب الكوادر استعداداً للعام الدراسي المقبل.