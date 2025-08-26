التربية السورية تجري امتحانات المواد المتممة للشهادة الثانوية العامة والمهنية

دمشق-سانا

أجرت وزارة التربية والتعليم السورية اليوم امتحانات المواد المتممة لطلاب الشهادة الثانوية العامة والمهنية، لدورة آب 2025 في عدد من المحافظات.

وأشار رئيس دائرة التنظيم والتصحيح في مديرية الامتحانات بوزارة التربية والتعليم إياد الأحمد في تصريح له، إلى أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات بلغ 57 طالباً وطالبةً من التعليم الثانوي العام، و3 طلاب في التعليم المهني وطالبين من طلاب

وكالة غوث اللاجئين.

وأوضح الأحمد أنّ المتقدمين هم من الطلاب السوريين الحاصلين على شهادات دراسية من دول أجنبية أو عربية، ويخضعون لامتحانات في مواد اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا للفرع الأدبي، إضافة إلى مواد علمية كالرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء للفرع العلمي.

وأشار الأحمد إلى أنّ الوزارة تنظم ثلاث دورات سنوياً لهذه الامتحانات خلال أشهر شباط، وآب، وتشرين الثاني، بهدف تمكين الطلاب من استكمال متطلبات الشهادة الثانوية.

وكانت وزارة التربية والتعليم أقامت في ال24 من شباط الماضي امتحانات المواد المتممة للشهادة الثانوية العامة، لدورة شباط 2025.