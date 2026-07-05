وزارة التربية والتعليم تعلن بدء استقبال طلبات التكليف لتصميم ‏وإخراج الكتب المدرسية

دمشق-سانا‏

أعلنت مديرية التنمية الإدارية في وزارة التربية والتعليم ‏السورية اليوم الأحد، عن بدء استقبال طلبات الراغبين بالتكليف ‏من العاملين في الجهات التابعة والمرتبطة بالوزارة للعمل في ‏مجال تصميم وإخراج الكتب المدرسية، بناء على طلب إدارة ‏تطوير المناهج التربوية، وذلك في إطار تطوير المحتوى ‏التربوي وتعزيز جودة الكتب التعليمية، بما يواكب الأساليب ‏الحديثة في التصميم والإنتاج‎.‎

وأوضحت الوزارة في إعلان لها تلقت سانا نسخة منه أن التقدم ‏متاح للعاملين ممن تتوافر لديهم المؤهلات والخبرات المطلوبة، ‏وتشمل حيازة إجازة جامعية، والخبرة في استخدام برامج ‏التصميم المتخصصة، ولا سيما‎ Photoshop ‎وIllustrator ‎وInDesign، إضافة إلى الخبرة في استخدام أدوات الذكاء ‏الاصطناعي، مع ضرورة توافر نماذج أو أعمال سابقة في ‏تصميم الكتب التعليمية‎.‎

وبينت الوزارة أن الوثائق المطلوبة تتضمن صورة عن قرار ‏التعيين، وصورة عن المؤهل العلمي، وصوراً عن الدورات ‏التدريبية، إضافة إلى نماذج من الأعمال المنجزة إن وجدت‎.‎

ودعت الوزارة الراغبين بالتقديم إلى تعبئة الاستبيان الإلكتروني ‏عبر الرابط .

ويأتي هذا الإعلان ضمن جهود وزارة التربية والتعليم لتطوير ‏المنظومة التعليمية والارتقاء بجودة الكتب المدرسية، من خلال ‏استقطاب الكفاءات الوطنية المتخصصة في مجالات التأليف ‏والتصميم والإخراج الفني، لتحديث المحتوى التعليمي وإنتاج ‏كتب تتميز بجودة التصميم، وسهولة العرض، وتوظيف الوسائل ‏البصرية التي تسهم في تعزيز فهم الطلبة وتحفيزهم على التعلم‎.‎