وزارة التربية والتعليم تعلن بدء استقبال طلبات التكليف لتصميم ‏وإخراج الكتب المدرسية

دمشق-سانا
أعلنت مديرية التنمية الإدارية في وزارة التربية والتعليم السورية اليوم الأحد، عن بدء استقبال طلبات الراغبين بالتكليف من العاملين في الجهات التابعة والمرتبطة بالوزارة للعمل في مجال تصميم وإخراج الكتب المدرسية، بناء على طلب إدارة تطوير المناهج التربوية، وذلك في إطار تطوير المحتوى التربوي وتعزيز جودة الكتب التعليمية، بما يواكب الأساليب الحديثة في التصميم والإنتاج.
وأوضحت الوزارة في إعلان لها تلقت سانا نسخة منه أن التقدم متاح للعاملين ممن تتوافر لديهم المؤهلات والخبرات المطلوبة، وتشمل حيازة إجازة جامعية، والخبرة في استخدام برامج التصميم المتخصصة، ولا سيما Photoshop وIllustrator وInDesign، إضافة إلى الخبرة في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، مع ضرورة توافر نماذج أو أعمال سابقة في تصميم الكتب التعليمية.
وبينت الوزارة أن الوثائق المطلوبة تتضمن صورة عن قرار التعيين، وصورة عن المؤهل العلمي، وصوراً عن الدورات التدريبية، إضافة إلى نماذج من الأعمال المنجزة إن وجدت.
ودعت الوزارة الراغبين بالتقديم إلى تعبئة الاستبيان الإلكتروني عبر الرابط .
ويأتي هذا الإعلان ضمن جهود وزارة التربية والتعليم لتطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بجودة الكتب المدرسية، من خلال استقطاب الكفاءات الوطنية المتخصصة في مجالات التأليف والتصميم والإخراج الفني، لتحديث المحتوى التعليمي وإنتاج كتب تتميز بجودة التصميم، وسهولة العرض، وتوظيف الوسائل البصرية التي تسهم في تعزيز فهم الطلبة وتحفيزهم على التعلم.