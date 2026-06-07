مصرف سوريا المركزي يتيح استلام الحوالات الخارجية بالليرة السورية أو بالقطع الأجنبي

دمشق-سانا

أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً يقضي بتعديل المادة الأولى من قرار لجنة الإدارة رقم (235/ل) تاريخ 21 نيسان 2026، بما يمنح المستفيدين من الحوالات الخارجية مرونة أكبر في اختيار طريقة استلام حوالاتهم.



وبحسب القرار، تلتزم المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، وشركات الصرافة، وشركات الحوالات المرخصة، بتسليم جميع الحوالات الواردة عبر شركات التحويل العالمية، ومنها «موني غرام» و«ويسترن يونيون» و«شيفت» وغيرها، بالليرات السورية أو بالقطع الأجنبي، وذلك وفق رغبة المستفيد وحسب الإمكانيات المتاحة لدى الجهة المسلّمة للحوالة.



كما نص القرار على اعتبار القرار رقم (235/ل) الصادر بتاريخ 21-4-2026 معدلاً بموجب الأحكام الجديدة الواردة فيه.



ويأتي هذا التعديل في إطار جهود مصرف سوريا المركزي الرامية إلى تطوير خدمات الحوالات المالية، وتوفير مزيد من الخيارات أمام المستفيدين، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات المالية وتلبية احتياجات المواطنين.