العراق يعلن إغلاق مجاله الجوي لمدة 72 ساعة لأسباب تتعلق بالسلامة

بغداد-سانا

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، مساء اليوم الأحد، إغلاق الأجواء العراقية لمدة 72 ساعة، في إطار إجراءات احترازية تتعلق بسلامة الملاحة الجوية.

وأوضحت السلطة في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية “واع”، أن الأجواء العراقية مغلقة أمام جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة والعابرة لمدة 72 ساعة وذلك بشكل مؤقت واحترازي، مبينة أن هذا الإجراء يأتي استناداً إلى التقييم المستمر للموقف الأمني وفي ضوء التطورات والتوترات الإقليمية الراهنة حفاظاً على سلامة وأمن الطيران المدني.

وأشارت السلطة إلى أن القرار سيخضع للمراجعة وإعادة التقييم بصورة مستمرة وفقاً لما يستجد من معطيات، على أن يتم إشعار شركات الطيران والجهات ذات العلاقة بأي مستجدات أو تحديثات تصدر بهذا الشأن.

من جهة أخرى، نفى رئيس سلطة الطيران المدني العراقي، بانكين ريكاني، صحة الأنباء المتداولة بشأن سقوط طائرة مدنية داخل الأراضي أو الأجواء العراقية.

وقال ريكاني في بيان: “إن المعلومات المتداولة بشأن سقوط طائرة مدنية داخل الأراضي أو الأجواء العراقية عارية عن الصحة”، مشيراً إلى أن “الحركة الجوية في المطارات والأجواء العراقية تُتابَع بشكل مستمر من قبل الجهات المختصة، وأنه لم يتم تسجيل أي حادث من هذا النوع.

وكانت حركة الطيران في الخليج شهدت خلال الفترة الماضية اضطراباً واسعاً وتعليقاً للرحلات الجوية، نتيجة الحرب في المنطقة، والتي قامت خلالها إيران باعتداءات على عدد من دول الخليج العربي، ما أدى لإغلاق المجالات الجوية وإلغاء آلاف الرحلات وتأخيرها وتحويل مسارات الطائرات، متسبباً بخسائر مالية كبيرة لشركات الطيران.