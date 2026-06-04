وزير الزراعة يبحث مع وفد أوروبي فرص الاستثمار الزراعي في سوريا

دمشق-سانا

بحث وزير الزراعة باسل السويدان اليوم الخميس، مع وفد أوروبي من إحدى شركات الصناعات الغذائية، الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي في سوريا، ولا سيما في مجال الثروة الحيوانية، وذلك بحضور مدير عام هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي.

واستعرض الوزير واقع القطاع الزراعي في سوريا، والظروف التي مر بها خلال سنوات الحرب والصعوبات التي أثرت في الفلاحين والإنتاج الزراعي، مؤكداً أن الحكومة السورية تضع القطاع الزراعي في مقدمة أولوياتها، نظراً لأهميته في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي.

وأشار السويدان إلى ما تتمتع به سوريا من تنوع بيئي ومناخي وموارد طبيعية غنية، ما يتيح زراعة مختلف الأصناف النباتية وتربية أنواع متعددة من الثروة الحيوانية، ويمنحها ميزات تنافسية من حيث حجم الإنتاج وجودة المنتجات، لافتاً إلى التسهيلات والإعفاءات الكبيرة الممنوحة للمستثمرين في هذا القطاع بموجب القوانين والتشريعات الجديدة.

وأوضح الوزير أن العمل جار على تحويل عدد من الأصول التابعة للوزارة، من منشآت إنتاجية ومعامل وأراضٍ زراعية، إلى شركة قابضة للاستثمارات الزراعية، بما يتيح التعاون مع الشركات الخاصة والمستثمرين لإدارة هذه الأصول وتأهيلها وتطويرها، ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية، بما ينعكس إيجاباً على دعم الفلاحين من خلال التعاقد وتأمين مستلزمات الإنتاج وتسويق المنتجات.

بدورهم، استعرض أعضاء الوفد الأوروبي مجالات عمل شركتهم في تصنيع الحليب واحتياجاتها من المواد الأولية، مؤكدين أهمية دراسة السوق السورية من حيث المنشآت القابلة للاستثمار ومواقعها والبنى التحتية المتوافرة وأعداد القطعان، تمهيداً لإعداد الدراسات اللازمة للبدء بالمشاريع الاستثمارية.

وتعمل الحكومة على تعزيز بيئة الاستثمار في القطاع الزراعي عبر تحديث التشريعات، وتقديم التسهيلات للمستثمرين، بما يسهم في استقطاب رؤوس الأموال وتطوير الإنتاج الزراعي والحيواني، والاستفادة من المقومات التي تمتلكها سوريا في هذا المجال.