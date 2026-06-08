مصرع 10 أشخاص جراء انقلاب قارب للمهاجرين قبالة سواحل مالطا

روما-سانا



لقي 10 أشخاص مصرعهم، في حين تم إنقاذ 48 آخرين، إثر انقلاب قارب كان يقل عشرات المهاجرين، قبالة سواحل مالطا على البحر الأبيض المتوسط.



وقال خفر السواحل الإيطالي في بيان نقلته وكالة رويترز اليوم الأحد: “إن فرق الإنقاذ انتشلت 10 جثث”، موضحاً أن القارب غادر ليبيا وعلى متنه نحو 60 شخصاً قبل أن ينقلب على بعد نحو 45 ميلاً بحرياً جنوب شرقي مالطا.

وأضاف البيان: إنه “وفقاً لأحدث المعطيات، أنقذ قارب صيد في المنطقة نحو 48 شخصاً كانوا على قيد الحياة، من بين نحو 60 شخصاً قيل إنهم كانوا على متن القارب عند انطلاقه”، مشيراً إلى أن “عمليات البحث لا تزال جارية في المنطقة بالتنسيق مع السلطات في مالطا.

وكانت إيطاليا واليونان وقبرص ومالطا أكدت في السابع عشر من الشهر الماضي ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكرار ‏أزمة الهجرة واللجوء التي شهدتها القارة الأوروبية عام 2015، وتكثيف الجهود المشتركة ‏لمكافحة شبكات تهريب البشر.‏

يذكر أن القارة الأوروبية شهدت عام 2015 أزمة هجرة ولجوء، حيث سُجّل ‏آنذاك وصول نحو 1.3 مليون طالب لجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي.