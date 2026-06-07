أبيات السعودية تطلق مشروعين عقاريين بريف دمشق باستثمار يتجاوز ملياري دولار

ريف دمشق-سانا

برعاية وزارة الأشغال العامة والإسكان، وبالشراكة مع المؤسسة العامة للإسكان، أطلقت شركة أبيات للاستثمار والتطوير العقاري السعودية مساء اليوم الأحد، مشروعي “أبيات هيلز” و”التجمع العمراني الحديث” خلال حفل رسمي أقيم في فندق الداما روز بدمشق، بحضور شخصيات رسمية واقتصادية.

ويُقام مشروع “أبيات هيلز” في (ضاحية قدسيا E3) بريف دمشق على مساحة تقارب 379 ألف متر مربع، ويتضمن أكثر من 2000 وحدة سكنية بمواصفات عصرية، على أن يتم إنجازه وتسليمه خلال أربع سنوات، فيما يمتد مشروع “التجمع العمراني الحديث” الذي سيقام في منطقة البجاع بريف دمشق على مساحة تصل إلى ستة ملايين متر مربع، ويضم نحو 20 ألف وحدة سكنية، بمدة تنفيذ تمتد إلى ثماني سنوات.

دعم التنمية العمرانية

وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق أكد في تصريح لمراسلة سانا، أن المشاريع التي أُطلقت اليوم، تشكّل ترجمة عملية لمذكرات التفاهم السورية السعودية، بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والتخطيطية والقانونية اللازمة، لتكون في خدمة المواطنين وتدعم التنمية على مختلف المستويات.

وأوضح أن الوزارة، عبر المؤسسة العامة للإسكان، تمتلك أراضي في مختلف المحافظات السورية، ما يتيح تنفيذ مشاريع مماثلة في مناطق متعددة، مشيراً إلى أن هناك مشاريع جديدة قيد التحضير عبر إقامة شراكات استثمارية مع شركات عربية، وليس فقط مع الشركات السعودية.

استيعاب الزيادة السكانية

محافظ ريف دمشق عامر الشيخ قال في تصريح مماثل: إن ريف دمشق تحتضن عدداً كبيراً من مشاريع التطوير العقاري والسياحي، بهدف استيعاب الزيادة السكانية، وترميم ما تضرر خلال سنوات الحرب.

وفي كلمة له أكد مدير عام المؤسسة العامة للإسكان تمام الدبل، أن المشاريع التي تم إطلاقها تلامس احتياجات آلاف الأسر التي تنتظر مسكناً آمناً يوفّر لها الاستقرار، مبيناً أن المؤسسة راجعت أحدث التجارب الإقليمية والدولية بهدف تقديم مشروعات سكنية نوعية وتوفير بنى تحتية متطورة وخدمات عامة متكاملة.

الاكتتاب يعلن عنه خلال شهر تقريباً

مدير عام شركة أبيات للاستثمار والتطوير العقاري السعودية محمد السلوم، بين في تصريح مماثل، أن المشروعين ينفذان وفق معايير عمرانية متكاملة تسهم في بناء مجتمعات حديثة تليق بالمواطن السوري، مشيراً إلى الدعم الذي قدمته وزارة الأشغال في تذليل الصعوبات أمام الشركات العربية والوطنية والمستثمرين الراغبين بالمساهمة في بناء سوريا الجديدة.

وأوضح السلوم، أن حجم الاستثمار في المشروعين يتجاوز ملياري دولار أمريكي، ويوفر أكثر من ألفي فرصة عمل مباشرة، وما يزيد على ستة آلاف فرصة عمل غير مباشرة خلال سنوات التنفيذ.

وعن موعد الاكتتاب، أوضح السلوم، أنه يتم استكمال الإجراءات التنظيمية والقانونية اللازمة لضمان تنفيذ عملية الاكتتاب، بشكل يحفظ حقوق المواطنين، مشيراً إلى أن الإقبال الكبير والاستفسارات المتزايدة حول المشروع يؤكدان أهمية وضع آلية توزيع عادلة للاكتتاب على العائلات السورية لمنع الاستغلال واستئثار كل عائلة بأكثر من منزل واحد.

وتوقع فتح باب الاكتتاب على الشقق خلال شهر تقريباً، على أن تُعلن لاحقاً التفاصيل المتعلقة بالشروط وآليات التسجيل والتنفيذ بعد استكمال المخططات والتصاميم النهائية.

حقوق المكتتبين مضمونة

خلال جلسة حوارية أكد القائمون على المشروع، أن حقوق المكتتبين ستكون مضمونة من خلال إشراف الجهات العامة على جميع مراحل التنفيذ، حيث تُودع أموال الاكتتاب في حساب مصرفي مشترك بين المؤسسة العامة للإسكان والشركة المنفذة، ولا يُسمح بسحبها إلا وفق نسب الإنجاز الفعلية للمشروع، ما يضمن ارتباط التمويل مباشرة بتقدم الأعمال على أرض الواقع.

وبينوا أهمية دعم برامج التدريب والتأهيل المهني لرفع كفاءة الأيدي العاملة المحلية في المشروعين.

وتخلل الحفل عرض عن مراحل وتفاصيل مشروعي أبيات هيلز والتجمع العمراني، ومساحتهما ونسب الأبنية والمساحات الخضراء، والمرافق.

حضر حفل الإطلاق وزراء المالية محمد يسر برنية، والاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، والنقل يعرب بدر.

يذكر أن شركة أبيات للاستثمار والتطوير العقاري السعودية تمكنت خلال السنوات الماضية من تطوير أكثر من 120 مليون متر مربع، والمساهمة في تنفيذ مشاريع في السعودية، من بينها نيوم والعلا والدرعية.