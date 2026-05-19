وزير النقل يبحث مع شركة ” KBR” الأمريكية مشاريع شبكات الطرق والبنية التحتية في سوريا

دمشق-سانا

بحث وزير النقل السوري يعرب بدر مع شركة KBR الأمريكية المتخصصة بالأعمال الإنشائية والاستشارات، ممثلة بمسؤول الاستراتيجية والتطوير الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط ديفيد إدجينتون والوفد المرافق له، مشاريع شبكات الطرق والبنية التحتية في سوريا.

وخلال اللقاء، الذي عُقد اليوم الثلاثاء في مبنى الوزارة بدمشق، استعرض الوزير بدر أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة، وفي مقدمتها مشاريع الطرق الرئيسية مثل محاور شمال–جنوب وغرب–شرق، إضافة إلى طريق دمشق–حلب، إلى جانب مشاريع السكك الحديدية والدراسات الاقتصادية التي تحتاج إلى تحديث، بما في ذلك دراسة بارسون الصادرة عام 2008.

وأكد الوزير بدر أهمية تحديث الدراسات بما يواكب التطورات الحالية في قطاع النقل، مشيراً إلى الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه سوريا في مجال التكامل الإقليمي والربط الدولي بين الخليج ودول أوروبا، باعتبارها ممراً تقليدياً واستراتيجياً يسهم في تقليل زمن النقل، وضمان استمرارية سلاسل الإمداد والتوريد.

واتفق الجانبان في ختام اللقاء على عقد اجتماعات فنية لاحقة، بهدف تحديد الاحتياجات بدقة، وبحث الإجراءات التي ستتبعها الشركة للتسجيل ضمن إعلانات المشاريع المستقبلية.

حضر الاجتماع مدير المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية معاذ نجار، ومدير النقل البري علي أسبر.

ويأتي اللقاء في إطار جهود وزارة النقل لتطوير قطاع النقل والبنية التحتية في سوريا، وتحديث الدراسات القديمة، بما يواكب متطلبات إعادة الإعمار، ويهدف إلى تعزيز التعاون مع الشركات الدولية للاستفادة من خبراتها في المشاريع الاستراتيجية، ودعم موقع سوريا كممر إقليمي مهم يربط بين آسيا وأوروبا والخليج.