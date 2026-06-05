المالية تؤجل موعد امتحان شهادة المحاسب القانوني إلى 25 تموز القادم

دمشق-سانا

أصدر وزير المالية محمد يسر برنية قراراً يقضي بتأجيل موعد امتحان شهادة المحاسب القانوني إلى 25 تموز القادم، بدلاً من 20 حزيران الجاري.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة في تصريح لـ سانا اليوم الجمعة أن هذا التأجيل يأتي تماشياً مع مقتضيات المصلحة العامة، وحرصاً من الوزارة ومجلس المحاسبة على منح المتقدمين فرصة زمنية كافية وإضافية تتيح لهم التحضير الجيد والاستعداد الأمثل لاجتياز الاختبارات بنجاح.

وكان مجلس المحاسبة والتدقيق برئاسة وزير المالية عقد اجتماعاً في 26 شباط الماضي، ناقش فيه عدداً من الموضوعات المتعلقة بامتحان المحاسب القانوني، وتأسيس شركات التدقيق، وتحديث القانون رقم 33 الناظم لمهنة المحاسب القانوني.