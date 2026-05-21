عودة الترانزيت الدولي عبر مرفأ طرطوس إلى العراق بعد غياب 14 عاماً

طرطوس-سانا
استقبل مرفأ طرطوس اليوم الخميس باخرة قادمة من رومانيا محملة بشحنة أخشاب، وهي أولى قوافل الترانزيت الدولي المتجهة براً إلى العراق عبر الأراضي السورية منذ 14 عاماً، في خطوة تعكس عودة النشاط التجاري واللوجستي إلى المرافئ السورية.
وأوضح مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش في تصريح لـ سانا، أن الشحنة وصلت إلى المرفأ وتمت المباشرة بعمليات التفريغ والمناولة من قبل الورشات الفنية والكوادر المختصة، بوتيرة متسارعة، بهدف ضمان انسيابية نقل البضائع براً إلى وجهتها النهائية وفق أعلى المعايير اللوجستية المعتمدة.
وأشار علوش إلى أن عبور هذه الشحنة الأراضي السورية يشكل خطوة نوعية نحو استعادة البلاد دورها كمركز حيوي وممر رئيسي لحركة النقل والتجارة الإقليمية، كما يعكس مؤشرات واضحة على تعافي حركة النقل الدولي وسلاسل الإمداد بعد سنوات من التوقف.
ويأتي ذلك بالتوازي مع الجهود المبذولة لتعزيز كفاءة البنية التحتية في المرافئ السورية ورفع جاهزيتها عبر رفدها بأحدث التجهيزات التشغيلية وآخرها في الـ 15 من الشهر الجاري بتزويد مرفأ اللاذقية بكباش هيدروليكي، لدعم عمليات الشحن والتفريغ.
وكان المرفأ استقبل في الـ12 من الشهر الجاري باخرتي ترانزيت قادمتين من رومانيا تحملان نحو 32 ألف رأس من الأغنام والعجول، إلى المملكة الأردنية الهاشمية ضمن حركة العبور “الترانزيت” للأراضي السورية.