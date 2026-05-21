عودة الترانزيت الدولي عبر مرفأ طرطوس إلى العراق بعد غياب 14 عاماً

طرطوس-سانا‏

استقبل مرفأ طرطوس اليوم الخميس باخرة قادمة من رومانيا محملة بشحنة أخشاب، وهي أولى قوافل الترانزيت الدولي ‏المتجهة براً إلى العراق عبر الأراضي السورية منذ 14 عاماً، في خطوة تعكس عودة النشاط التجاري واللوجستي إلى ‏المرافئ السورية.‏

وأوضح مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش في تصريح لـ سانا، أن الشحنة وصلت إلى المرفأ ‏وتمت المباشرة بعمليات التفريغ والمناولة من قبل الورشات الفنية والكوادر المختصة، بوتيرة متسارعة، بهدف ضمان ‏انسيابية نقل البضائع براً إلى وجهتها النهائية وفق أعلى المعايير اللوجستية المعتمدة.‏

وأشار علوش إلى أن عبور هذه الشحنة الأراضي السورية يشكل خطوة نوعية نحو استعادة البلاد دورها كمركز حيوي وممر ‏رئيسي لحركة النقل والتجارة الإقليمية، كما يعكس مؤشرات واضحة على تعافي حركة النقل الدولي وسلاسل الإمداد بعد ‏سنوات من التوقف.‏

ويأتي ذلك بالتوازي مع الجهود المبذولة لتعزيز كفاءة البنية التحتية في المرافئ السورية ورفع جاهزيتها عبر رفدها بأحدث ‏التجهيزات التشغيلية وآخرها في الـ 15 من الشهر الجاري بتزويد مرفأ اللاذقية بكباش هيدروليكي، لدعم عمليات الشحن ‏والتفريغ.‏

وكان المرفأ استقبل في الـ12 من الشهر الجاري باخرتي ترانزيت قادمتين من رومانيا تحملان نحو 32 ألف رأس من ‏الأغنام والعجول، إلى المملكة الأردنية الهاشمية ضمن حركة العبور “الترانزيت” للأراضي السورية.‏



