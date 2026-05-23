الوقود الحيوي في سوريا… من خيار تقني إلى ركيزة استراتيجية في مرحلة إعادة الإعمار

الباحث الدكتور ينال أحمد القدسي بمشاركة أعضاء مجلس البحث العلمي في جامعة الشام الخاصة: د. محمد طه الأحمد أ.د. عبد المنعم عبد الحافظ و أ.د. إبراهيم الغريبي

أولاً: البعد العلمي – عندما تتحول الأشجار إلى طاقة استراتيجية

يتحدث الباحث الدكتور ينال أحمد القدسي (مدير مكتب العلاقات الدولية وعضو مجلس البحث العلمي والشؤون العلمية في جامعة الشام الخاصة) في هذا المحور عن التحول العالمي في مفهوم الطاقة، موضحاً أن الوقود الحيوي من الجيل الثاني لم يعد مجرد فكرة بحثية، بل أصبح أحد الأعمدة الأساسية للتحول نحو الطاقة النظيفة، خاصة مع قدرته على تقليل انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى نحو 79% مقارنة بالوقود الأحفوري في تجارب دول الاتحاد الأوروبي. ويؤكد أن القيمة الحقيقية لهذا القطاع لا تكمن فقط في الجانب البيئي، بل في قدرته على تحويل الموارد الطبيعية غير المستغلة إلى منظومة إنتاج متكاملة.

ويشير الدكتور القدسي إلى نتائج الدراسات التطبيقية على الأشجار الهجينة تحت الظروف الأوروبية، والتي أظهرت إمكانيات إنتاجية عالية جداً، حيث بلغ متوسط الكتلة الحيوية نحو 214.6 طن/هكتار، مع تسجيل بعض الأصناف المتفوقة إنتاجية تصل إلى 456.9 طن/هكتار، وهو ما يعادل طاقة تقارب 8480 جيجا جول/هكتار (حوالي 2356 ميغاواط ساعي/هكتار)، إضافة إلى قدرة على تخزين الكربون تصل إلى 838 طن CO₂/هكتار. ويضيف أن هذه الأرقام تعكس أن الأشجار الهجينة ليس مجرد محصول غابي، بل نظام طاقي متكامل قادر على الجمع بين الإنتاج الحيوي والتخزين الكربوني في آن واحد.

وعند تحليل التجارب الأوروبية الرائدة، يبرز بوضوح:

في السويد: تم تطوير نظم الزراعة قصيرة الدورة (Short Rotation Coppice – SRC) للحور والصفصاف، حيث أظهرت الدراسات في جامعة العلوم الزراعية السويدية (SLU) إنتاجية تتراوح بين 10–15 طن مادة جافة/هكتار/سنة، مع كفاءة عالية في استعادة الكربون وتحسين خصائص التربة، خاصة في الأراضي الهامشية.

في فنلندا: ركزت الأبحاث على تكامل الكتلة الحيوية ضمن سلاسل إنتاج متعددة (Biorefinery Systems)، حيث يتم استخدام الأخشاب منخفضة الجودة في إنتاج الإيثانول الحيوي، مع الاستفادة من اللجنين كمصدر طاقة حرارية، مما يرفع الكفاءة الكلية للنظام إلى أكثر من 80%.

في ألمانيا: أظهرت مشاريع مثل زراعة الحور في الأراضي الزراعية الهامشية ضمن نظم Agroforestry أن الإنتاجية يمكن أن تصل إلى 12–20 طن مادة جافة/هكتار/سنة، مع تقليل ملحوظ في انبعاثات CO₂ وتحسين التنوع الحيوي، بالإضافة إلى دمج هذه الأنظمة في سياسات الطاقة المتجددة.

في هولندا: تم تطوير نماذج متقدمة لدمج الكتلة الحيوية في الاقتصاد الدائري، حيث يتم استخدام المخلفات الخشبية في إنتاج الوقود الحيوي والمواد الحيوية (Biochemicals) ، مع تحقيق أعلى قيمة مضافة ممكنة من وحدة الكتلة الحيوية.

وعند إسقاط هذه المعطيات على سوريا، يرى الدكتور القدسي أن توفر الأراضي الهامشية والمخلفات الزراعية يشكل قاعدة علمية قوية لبناء قطاع وقود حيوي، خاصة إذا تم توجيه البحث العلمي نحو اختيار الأنواع النباتية الأكثر ملاءمة للظروف المحلية.

ثانياً: البعد التقني – من التعقيد الصناعي إلى التطبيق التدريجي

وفي هذا السياق، يوضح أ.د. عبد المنعم عبد الحافظ (رئيس جامعة الشام الخاصة ورئيس مجلس البحث العلمي والشؤون العلمية) أن عملية إنتاج الوقود الحيوي تعتمد على سلسلة متكاملة تبدأ بتفكيك الكتلة الحيوية، مروراً بتحويلها إلى سكريات، وانتهاءً بإنتاج الإيثانول. ويؤكد أن هذه العمليات، رغم تعقيدها، أثبتت التجربة الأوروبية إمكانية تحويلها إلى صناعة متكاملة، خاصة عند استخدام استراتيجيات متقدمة في المعالجة المسبقة تستهدف تقليل تأثير اللجنين وتحسين كفاءة التحلل.

ويشير الأستاذ الدكتور عبد الحافظ إلى أن إدخال الكتلة الحيوية الكاملة، بما فيها الأغصان، يمكن أن يزيد من الإنتاجية الإجمالية بنسبة تصل إلى 24.6% مقارنة بالاعتماد على الجذوع فقط، وهو ما يؤكد أهمية الإدارة المتكاملة للموارد الحيوية. كما يوضح أن النماذج التحليلية أثبتت أن الجمع بين الخصائص البنيوية والخصائص المادية يمكن أن يفسر ما يقارب 95% من التباين في إنتاجية الكتلة الحيوية، الأمر الذي يفتح المجال أمام تطوير نماذج تنبؤية دقيقة تخدم التخطيط الصناعي.

ومن الناحية التقنية، يبرز دور المعالجة المسبقة (Pretreatment) كعامل حاسم، حيث تشير الدراسات العالمية إلى أن كفاءة التحلل الإنزيمي يمكن أن ترتفع من أقل من 40% إلى أكثر من 85% عند استخدام تقنيات مثل الانفجار البخاري (Steam Explosion) أو المعالجة بالأحماض المخففة، نتيجة تقليل تأثير اللجنين وزيادة إتاحة السليلوز.

كما تدعم الأرقام ما أشار إليه الدكتور عبد الحافظ حول أهمية استغلال الكتلة الحيوية الكاملة، حيث أظهرت الدراسات الأوروبية أن إدخال الأغصان والكتلة غير الجذعية يمكن أن:

يزيد الإنتاجية الكلية بنسبة 20–30% )متوسط ≈ 24.6% ).

يرفع الطاقة الكلية المنتجة للهكتار بما يزيد عن 900–1200 جيجا جول إضافي/هكتار في بعض الأنظمة.

وعلى مستوى النمذجة، فإن دمج الخصائص البنيوية (مثل الحجم والكثافة) مع الخصائص الكيميائية (السليلوز، اللجنين، الرماد) في نماذج الانحدار المتعدد أدى إلى تحقيق معاملات تفسير (R²) تصل إلى 0.90–0.95، وهو ما يمثل دقة عالية جداً في التنبؤ بالإنتاجية، ويشكل أساساً علمياً قوياً لتخطيط سلاسل التوريد الصناعية.

ويرى أن تطبيق هذه التجربة في سوريا يمكن أن يبدأ بنموذج تدريجي يعتمد على مشاريع صغيرة ومتوسطة، مع نقل التكنولوجيا بشكل مدروس لتقليل الكلفة وتعزيز فرص النجاح.

ثالثاً: دور التقانات الحديثة – النانو والتكنولوجيا الحيوية كرافعة للكفاءة

في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، يبرز أ.د. إبراهيم الغريبي (عضو مجلس الأمناء وعضو مجلس البحث العلمي والشؤون العلمية في جامعة الشام الخاصة) مشيرًا إلى الدور المتنامي للتقانات الحديثة في إعادة تشكيل مستقبل الوقود الحيوي، حيث لم يعد هذا المجال يعتمد على الأساليب التقليدية فقط، بل أصبح يرتكز على تكامل متقدم بين التكنولوجيا الحيوية وتقانة النانو، بما يواكب التحديات البيئية والاقتصادية المتزايدة المرتبطة بالطاقة والتغير المناخي.

ويُعد الوقود الحيوي المستخرج من الزيوت النباتية، ولا سيما زيوت الأشجار غير الغذائية، من أبرز البدائل المستدامة للوقود الأحفوري، نظرًا لإمكانية تحويلها إلى وقود سائل قابل للاستخدام في محركات الاحتراق الداخلي أو مزجه مع الديزل التقليدي. وتكمن أهمية هذه المصادر في كونها لا تنافس المحاصيل الغذائية على الأراضي الزراعية، مما يجعلها خيارًا استراتيجيًا يوازن بين تحقيق الأمن الطاقي والحفاظ على الأمن الغذائي.

ومع التطور العلمي المتسارع، أصبح تحسين كفاءة إنتاج الوقود الحيوي يعتمد بشكل متزايد على التقانات المتقدمة. إذ يمكن للجسيمات النانوية أن تسهم بفاعلية في تحسين عمليات المعالجة المسبقة للكتلة الحيوية النباتية، من خلال تعزيز تفكيك المكونات المعقدة مثل اللجنين، وزيادة إتاحة السليلوز، الأمر الذي يرفع كفاءة التحلل الحيوي ويقلل من الاعتماد على الإنزيمات مرتفعة التكلفة.

وفي السياق ذاته، تلعب التكنولوجيا الحيوية دورًا محوريًا في تطوير سلالات ميكروبية متخصصة قادرة على تخمير طيف واسع من السكريات بكفاءة أعلى، إضافة إلى إنتاج إنزيمات صناعية تتميز بقدرتها على العمل في ظروف تشغيلية قاسية. ويؤدي هذا التكامل بين البيولوجيا الحديثة وتقانة النانو إلى تحسين ملحوظ في كفاءة تحويل الزيوت النباتية إلى وقود حيوي، مع خفض التكاليف التشغيلية وزيادة الجدوى الاقتصادية.

ويرى الدكتور الغريبي أن هذا التوجه يمثل تحولًا نوعيًا في قطاع الطاقة الحيوية، حيث يفتح المجال أمام تطوير جيل متقدم من الوقود الحيوي يتميز بالاستدامة والفعالية العالية. كما يعزز فرص توطين هذه التقنيات في الدول النامية، بما يتيح الاستفادة من الموارد النباتية المحلية وتوظيف التقانات الحديثة في بناء منظومات طاقة أكثر مرونة واستدامة، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها هذه الدول في مرحلة إعادة البناء والتطوير.

وبذلك، يشكل التكامل بين تقانة النانو والتكنولوجيا الحيوية في معالجة وتحويل الزيوت النباتية أحد أهم المسارات المستقبلية الواعدة نحو تحقيق توازن فعّال بين متطلبات التنمية المستدامة، وأمن الطاقة، وحماية البيئة.

رابعاً وخامساً: البعد الاقتصادي والسياسي – من الاستثمار إلى السيادة

في عالمٍ تتسارع فيه التحولات الجيوسياسية وتتغير فيه موازين الطاقة، لم يعد الوقود الحيوي خياراً تقنياً ثانوياً، بل بات أداة استراتيجية تعيد تشكيل مفاهيم السيادة الاقتصادية والأمن الطاقي، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الدول لإعادة بناء اقتصاداتها على أسس أكثر استدامة واستقلالاً.

يقدم د. محمد طه الأحمد (رئيس مجلس أمناء جامعة الشام الخاصة وعضو مجلس البحث العلمي والشؤون العلمية) رؤية مختصرة تؤكد أن الوقود الحيوي يجب أن يُفهم كخيار استراتيجي لا كسعر وقود فقط، إذ تجاوز حجم سوقه في أوروبا 40 مليار دولار مع نمو سنوي يقارب 6–8%، بينما يتجاوز الإنتاج العالمي 110 مليار لتر من الإيثانول، رغم أن تكلفة الجيل الثاني ما تزال أعلى نسبياً (0.7–1.2 دولار/لتر) لكنها تتراجع مع التطور التقني. وتُظهر التجارب في ألمانيا والسويد وفنلندا أن القطاع يخلق آلاف فرص العمل ويساهم بعشرات المليارات في الاقتصاد، فيما يشكل أكثر من 11% من وقود النقل الأوروبي، ويصل إلى أكثر من 25% في بعض الدول، ما يعكس دوره كأداة لتحقيق الاستقلال الطاقي ضمن سياسات الاتحاد الأوروبي. وبإسقاط هذه المعطيات على سوريا، فإن استثمار جزء من المخلفات الزراعية (حوالي 2 مليون طن سنوياً) يمكن أن ينتج 500–600 مليون لتر إيثانول ويغطي حتى 15% من احتياجات النقل، مع خلق آلاف فرص العمل وتقليل الاستيراد. كما يبرز البعد السياسي العربي في هذا السياق، حيث إن الاعتماد التقليدي على الوقود الأحفوري يجعل العديد من الدول عرضة لتقلبات الأسواق العالمية والتوترات الجيوسياسية، بينما يوفر التوجه نحو الوقود الحيوي فرصة لتعزيز السيادة الطاقية وتنويع مصادر الطاقة وبناء شراكات إقليمية قائمة على الاقتصاد الأخضر، ما يمنح الدول العربية، ومنها سوريا، هامش استقلال أكبر في القرار الاقتصادي ويقلل من الضغوط الخارجية المرتبطة بالطاقة.

الخلاصة – فرصة تاريخية لسوريا

يختتم الدكتور القدسي بالتأكيد على أن الأرقام الأوروبية، مدعومة بالنتائج العلمية التطبيقية، تثبت أن الوقود الحيوي من الجيل الثاني أصبح قطاعاً اقتصادياً متكاملاً، وليس مجرد خيار نظري.

ويشير إلى أن مرحلة إعادة الإعمار تمثل فرصة تاريخية لسوريا لبناء نموذج اقتصادي جديد قائم على الاستدامة والابتكار، حيث يمكن للوقود الحيوي أن يتحول إلى ركيزة استراتيجية تعيد تشكيل مستقبل الطاقة في البلاد.