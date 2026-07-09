العراق يوقع عقداً مع شركة “إتش كي إن” الأمريكية لتطوير حقل حمرين النفطي

بغداد-سانا



وقعت وزارة النفط العراقية اليوم الخميس عقداً مع شركة “إتش كي إن” (HKN) الأمريكية لتطوير حقل حمرين النفطي، وسط شمال البلاد.



وقالت الوزارة في بيان: إن شركة نفط الشمال وقعت عقد تطوير حقل حمرين مع شركة “إتش كي إن” الأمريكية، ضمن خطط الوزارة لاستثمار الحقول النفطية ورفع معدلات إنتاج النفط والغاز.



وأكد وزير النفط العراقي باسم محمد خضير العبادي، خلال مراسم التوقيع، أن العقد ينسجم مع رؤية الحكومة واستراتيجيتها لتحقيق الاستثمار الأمثل للنفط والغاز، بما يلبي احتياجات السوق المحلية ويعزز الصادرات.



وأوضح العبادي أن معدل الإنتاج المستهدف للحقل سيبلغ 140 ألف برميل من النفط يومياً، إضافة إلى 40 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز، مشيراً إلى أن الغاز المنتج لن يُحرق، بل سيستخدم لتلبية احتياجات الطاقة في الحقل، فيما ستخصص الكميات الفائضة لأغراض الحقن لدعم الضغط المكمني.



وكانت وزارة النفط العراقية وقعت الأحد الماضي عقد الإدارة المتكاملة لحقلي ابن عمر والسندباد مع شركة هاليبرتون الأمريكية، ضمن خططها لزيادة إنتاج النفط والغاز.



كما أعلنت الوزارة في 21 حزيران الماضي أنها تعمل على إعادة الإنتاج النفطي تدريجياً إلى مستوياته التي كانت تتراوح بين 4.2 و4.3 ملايين برميل يومياً قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، بالتوازي مع خطط لزيادة الصادرات عبر المنافذ الجنوبية.

