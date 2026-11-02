أول فيلم صيني مصنوع بالكامل بالذكاء الاصطناعي يخفق في جذب جمهور السينما

بكين-سانا

لم يتمكن فيلم «سانشينغدوي: الماضي المستقبلي»، الذي يُوصف بأنه أول فيلم روائي طويل صيني مصنوع بالكامل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، من تحقيق إيرادات تواكب تكاليف إنتاجه، رغم تخصيص أكثر من عشرة آلاف عرض سينمائي له عند إطلاقه.

وذكرت صحيفة (ديلي إيكونوميك نيوز) الصينية في تقرير نشرته أول أمس، أن الفيلم الذي بدأ عرضه في 23 تشرين الأول الماضي، لم يحقق سوى 1.21 مليون يوان، أي نحو 181 ألف دولار، حتى 26 من الشهر نفسه، في حين تجاوزت تكلفة إنتاجه 1.5 مليون دولار.

وبينت صحيفة «ناشونال بيزنس ديلي» الصينية، أن الإقبال الجماهيري على الفيلم كان محدوداً، إذ لم يتجاوز متوسط الحضور مشاهدين اثنين لكل عرض يومي 24 و25 تشرين الأول، بينما تراجع معدل إشغال قاعات السينما إلى 0.1 بالمئة في ال 26 من الشهر نفسه.

وأوضحت شركة الإنتاج «بونا فيلم غروب» أن نحو 100 شخص عملوا على الفيلم لأكثر من عامين، رغم اعتماد العمل على الذكاء الاصطناعي في إنشاء الشخصيات والأصوات والخلفيات.

وتعكس هذه التجربة التحديات التي تواجه توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة السينما، إذ لا يرتبط نجاح الأفلام بالتطور التقني وحده، بل يتأثر أيضاً بمضمون العمل وجودته الفنية ومدى قدرته على جذب الجمهور.