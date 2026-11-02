الإثنين 2 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: وزارة الصحة تضع حجر الأساس لمشروع مركز التعليم الطبي والصحي المستمر بحماة
بحث
بحث
sana-logo-mobile

وزارة الصحة تضع حجر الأساس لمشروع مركز التعليم الطبي والصحي المستمر بحماة

0A6A0793 وزارة الصحة تضع حجر الأساس لمشروع مركز التعليم الطبي والصحي المستمر بحماة
وضع حجر الأساس لمشروع مركز التعليم الطبي والصحي المستمر-حماة-سانا

حماة-سانا

وضعت وزارة الصحة اليوم الإثنين حجر الأساس لمشروع مركز التعليم الطبي والصحي المستمر في مدينة حماة، الذي تنفذه جمعية أعمال البر والرعاية الاجتماعية، بدعم صحي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

0A6A0767 وزارة الصحة تضع حجر الأساس لمشروع مركز التعليم الطبي والصحي المستمر بحماة

وأوضح عضو المكتب التنفيذي لقطاع الصحة بمحافظة حماة الدكتور محمد الشريف في تصريح لـ سانا، أن المركز سيكون الأول من نوعه في سوريا، من حيث الحجم والقدرة الاستيعابية، مبيناً أن تكلفته الإجمالية تبلغ 2.7 مليون دولار ويضم تسع قاعات تدريبية متطورة، وستكون مدة إنجازه نحو ستة أشهر.

ولفت الشريف إلى أن هذا المركز يعد قيمة إضافية للتعليم الصحي بمحافظة حماة كما أنه سيستقطب الكوادر الطبية من مختلف المحافظات.

بدوره أشار نائب رئيس مركز التعليم الطبي والصحي المستمر بحماة الدكتور ياسر عبد الرزاق إلى أن المركز يتألف من ثلاثة طوابق، وسيضم غرفاً للمحاكاة والتدريب على العمليات الجراحية، مبيناً أن دعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سيكون له دور مهم في تفعيل المركز واعتماده مقراً تدريبياً مهماً في وزارة الصحة.

ووصل عدد المراكز الصحية التي أعادت مديرية صحة حماة، تأهيلها ووضعها في الخدمة ‏منذ بداية العام الجاري إلى 22 مركزاً صحياً، وذلك بهدف توسيع نطاق الرعاية، و‏خاصة في القرى والبلدات التي شهدت عودة الأهالي المهجّرين إليها.‏

0A6A0768 وزارة الصحة تضع حجر الأساس لمشروع مركز التعليم الطبي والصحي المستمر بحماة
0A6A0769 وزارة الصحة تضع حجر الأساس لمشروع مركز التعليم الطبي والصحي المستمر بحماة
0A6A0771 وزارة الصحة تضع حجر الأساس لمشروع مركز التعليم الطبي والصحي المستمر بحماة
0A6A0776 وزارة الصحة تضع حجر الأساس لمشروع مركز التعليم الطبي والصحي المستمر بحماة
0A6A0795 وزارة الصحة تضع حجر الأساس لمشروع مركز التعليم الطبي والصحي المستمر بحماة
الصحة: قتيل و36 مصاباً الحصيلة النهائية لتفجيري دمشق
الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الخميس الـ 18 من أيلول 2025
83 خريجاً يتقدمون لامتحان الصيدلة الموحد في كلية الصيدلة بحماة
القائم بأعمال وزارة الصحة يناقش عمل المديريات المركزية خلال الربع الأول من العام الجاري ‏
وزارة الصحة تنهي التكليف المؤقت لأطباء مقيمين وتعيدهم إلى مديرياتهم الأساسية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار