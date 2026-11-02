وزارة الصحة تضع حجر الأساس لمشروع مركز التعليم الطبي والصحي المستمر بحماة

حماة-سانا

وضعت وزارة الصحة اليوم الإثنين حجر الأساس لمشروع مركز التعليم الطبي والصحي المستمر في مدينة حماة، الذي تنفذه جمعية أعمال البر والرعاية الاجتماعية، بدعم صحي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي لقطاع الصحة بمحافظة حماة الدكتور محمد الشريف في تصريح لـ سانا، أن المركز سيكون الأول من نوعه في سوريا، من حيث الحجم والقدرة الاستيعابية، مبيناً أن تكلفته الإجمالية تبلغ 2.7 مليون دولار ويضم تسع قاعات تدريبية متطورة، وستكون مدة إنجازه نحو ستة أشهر.

ولفت الشريف إلى أن هذا المركز يعد قيمة إضافية للتعليم الصحي بمحافظة حماة كما أنه سيستقطب الكوادر الطبية من مختلف المحافظات.

بدوره أشار نائب رئيس مركز التعليم الطبي والصحي المستمر بحماة الدكتور ياسر عبد الرزاق إلى أن المركز يتألف من ثلاثة طوابق، وسيضم غرفاً للمحاكاة والتدريب على العمليات الجراحية، مبيناً أن دعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سيكون له دور مهم في تفعيل المركز واعتماده مقراً تدريبياً مهماً في وزارة الصحة.

ووصل عدد المراكز الصحية التي أعادت مديرية صحة حماة، تأهيلها ووضعها في الخدمة ‏منذ بداية العام الجاري إلى 22 مركزاً صحياً، وذلك بهدف توسيع نطاق الرعاية، و‏خاصة في القرى والبلدات التي شهدت عودة الأهالي المهجّرين إليها.‏