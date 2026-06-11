السعودية وفرنسا توقعان اتفاقاً للتعاون في المجال السياحي

الرياض-سانا

وقعت السعودية وفرنسا، اليوم الخميس، اتفاقاً يتضمن برنامج عمل مشترك لتعزيز التعاون السياحي بين البلدين، وذلك على هامش مشاركة وفدين من البلدين في الدورة 126 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، التي تستضيفها مدينة طليطلة الإسبانية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الاتفاق الذي وقعه عن الجانب السعودي وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، وعن الجانب الفرنسي وزير المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتجارة والحِرفية والسياحة والقدرة الشرائية الفرنسي سيرج بابان، يتضمن ترجمة الأولويات المشتركة إلى مبادرات عملية ترتقي بقطاعي السياحة في البلدين، وتنمية القدرات البشرية السياحية عبر تبادل برامج التدريب والتخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية، والتعاون في مجال الاستثمارات السياحية.

كما يتضمن البرنامج بحسب الوكالة السعودية، تعزيز التعاون في مجال السياحة المستدامة والإدارة المستدامة للثروات الطبيعية في أنشطة الضيافة، وتشجيع التعاون في مجال الابتكار والتقنيات الجديدة، إلى جانب دعم اعتماد الحلول المبتكرة والتكنولوجيات الرقمية، والترويج للمشاركة في الفعاليات والمنتديات الخاصة بالتكنولوجيات والابتكار الرقمي في قطاعي السفر والسياحة.

وكانت السعودية وقعت في شهر كانون الأول الماضي، اتفاقيةً مع روسيا تنص على الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لمواطني البلدين، بما ينعكس على زيادة الزيارات المتبادلة وتعزيز التعاون السياحي والاقتصادي والثقافي بين البلدين.