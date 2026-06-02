مؤتمر حوار القطاع الخاص يواصل أعماله بدمشق ويشدد على الشراكة ‌‏للنمو الاقتصادي والتعافي

دمشق-سانا‏

واصل المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص السوري 2026، اليوم ‌‏الثلاثاء، فعاليات يومه الثاني ‏في قصر المؤتمرات بدمشق.‏

المؤتمر الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والصناعة بالتعاون مع برنامج الأمم ‌‏المتحدة الإنمائي وبشراكة مع حكومة اليابان تستمر أعماله حتى الـ 3 من ‏حزيران ‏الجاري، بمشاركة ممثلين عن ‏الحكومة السورية، وغرف التجارة ‏والصناعة، ‏واتحادات وجمعيات ‏اقتصادية، ورجال أعمال داخل سوريا ‏وخارجها، ‏وشركاء تنمية دوليين.‏

وزير المالية: التحول 2030 يعزز دور القطاع الخاص ‏

وأكد وزير المالية محمد يسر برنية في كلمة له، أن انعقاد هذا المؤتمر ‏يعكس ‏قناعة راسخة بأن مستقبل الاقتصاد السوري لا يمكن أن يبنى إلا ‏بالشراكة ‏الكاملة بين القطاع الخاص والحكومي.‏

وأوضح أن الاقتصاد السوري مرّ خلال السنوات الماضية بتحديات استثنائية ‌‏تركت آثاراً كبيرة على مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية، ‏إلا ‏أن هذه التحديات كشفت عن قدرة السوريين على الصمود، وأظهرت ‏الدور ‏الحيوي للقطاع الخاص في الحفاظ على استمرارية الإنتاج والخدمات.‏

وقال وزير المالية: اليوم ونحن نتطلع إلى مرحلة التعافي نؤمن أن القطاع ‌‏الخاص سيكون الشريك الرئيسي في قيادة النمو الاقتصادي واستقطاب ‌‏الاستثمارات وخلق فرص العمل.‏

وأضاف: أطلقنا استراتيجية التحول 2026-2030 بعنوان وزارة المالية ‏دور ‏ريادي في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي والتنمية المستدامة في ‏سوريا ‏الجديدة، باعتبارها إطاراً وطنياً، يهدف إلى بناء وزارة مالية حديثة ‏شريكة ‏للقطاع الخاص تدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي.‏

‏ ولفت إلى أن النمو الاقتصادي لا يتحقق من خلال إدارة المال العام بكفاءة ‌‏فحسب، وإنما من خلال تمكين القطاع الخاص، وتطوير الأسواق ‏والمؤسسات ‏المالية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكة بين الدولة ‏والمستثمرين.‏

وقال: أطلقنا برنامجاً شاملاً للإصلاح الضريبي لإعادة بناء الثقة مع ‌‏المكلفين، كما عملنا على الانتقال من الجباية التقليدية إلى الإدارة الضريبية ‌‏الحديثة القائمة على العدالة والشفافية.‏

وأشار إلى أن تعزيز التعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك ‌‏الإسلامي للتنمية وغيرها من المؤسسات الإقليمية والدولية المالية والتنموية ‌‏من المؤشرات المهمة على عودة الثقة بالاقتصاد السوري، بما يدعم جهود ‌‏الإصلاح الاقتصادي وإعادة الإعمار والتنمية.‏

الوزير بدر: قطاع النقل يحتاج لهيئة ناظمة وشراكات أوسع مع القطاع ‏الخاص

وفي كلمة له بيّن وزير النقل يعرب بدر، أن قطاع النقل يشمل بيئة متعددة ‌‏الأبعاد الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، ويحتاج إلى هيئة ‌‏ناظمة تضبطه، وتضع معايير ومواصفات إرشادية، وتنظم الشراكة مع ‏القطاع ‏الخاص.‏

وأوضح أن المؤسسة العامة للسكك الحديدية تواجه تحديات عدة بسبب ‌‏خروج أكثر من نصف الشبكة عن الخدمة، وندعو القطاع الخاص إلى ‌‏المساهمة في إعادة تشغيل خطوط الشبكة، مشيراً إلى الحاجة لتقييم شامل ‌‏لشبكة الطرق المركزية في سوريا وفق أحدث المعايير، وهناك مفاوضات مع ‌‏البنك الإسلامي للتنمية لتقديم الدعم الفني اللازم لإجراء هذا التقييم.‏

‏ وبيّن وزير النقل أن الوزارة تعمل حالياً على صياغة السياسة الوطنية للنقل ‌‏البري المستدام في سوريا، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.‏

وفي كلمة مسجلة أوضح نائب وزير الخارجية البرلماني في اليابان يوهيني ‏أونيشي أن الحوار بين القطاعين العام والخاص يدعم مسار التعافي وإعادة ‏الإعمار والتنمية الاقتصادية في سوريا، ونتطلع إلى تحقيق الشعب السوري ‏مزيداً من التقدم في مسار التعافي والتنمية والاستقرار.‏

وأكد أن الحكومة اليابانية تدعم دور القطاع الخاص ومساهماته في جهود ‏إعادة إعمار سوريا والعديد من الشركات اليابانية تتابع باهتمام مخرجات ‏هذا الحوار.‏

ويهدف المؤتمر إلى تمكين القطاع الخاص من الإسهام في صياغة رؤية ‌‏مشتركة لمستقبل الاقتصاد السوري، وتحديد أولويات التعافي، ومسارات بناء ‌‏اقتصادي تنافسي ومستدام قائم على شراكة فعالة بين القطاعين العام ‌‏والخاص.‏

وستركز جلسات اليوم الثاني على مناقشة تطوير الإنتاج والتجارة ‌‏والصادرات، وتعزيز الاستثمار والتمويل، ودور الشباب والمغتربين ‌‏والشركاء الدوليين في دعم التعافي الاقتصادي، إضافةً إلى بلورة الرؤية ‌‏الاقتصادية، وصياغة توصيات تدعم نمو القطاع الخاص، وتعزز تنافسيته.‏