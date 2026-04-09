‏تداولات سوق دمشق تتجاوز 9.5 ملايين ليرة جديدة في جلسة الخميس

‏دمشق-سانا

‏تجاوزت تداولات سوق دمشق للأوراق المالية، خلال جلسة اليوم الخميس، 9.5 ملايين ليرة سورية جديدة، توزعت على 374622 سهماً، من خلال 107 صفقات، وذلك وفقاً للنشرة اليومية الصادرة عنها.

‏وخلال التداولات، ارتفع سهم بنك البركة سوريا بنسبة 0.60 بالمئة ليغلق عند 18 ليرة سورية جديدة، محققاً واحداً من أكبر أحجام التداول عند 122796 سهماً، بينما ارتفع سهم بنك قطر الوطني سوريا بنسبة 1.43 بالمئة ليغلق عند 21 ليرة.

‏وارتفع سهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل بنسبة 1.47 بالمئة ليغلق عند 16 ليرة، كما ارتفع سهم شركة إسمنت البادية بنسبة 1.71 بالمئة ليغلق عند 630 ليرة.

‏وشهدت الجلسة تراجعاً في سعر سهم بنك بيمو السعودي الفرنسي بنسبة 4.89 بالمئة ليغلق عند 12 ليرة سورية، كما انخفض سهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل بنسبة 0.67 بالمئة ليغلق عند 16 ليرة، بينما انخفض سهم الشركة المتحدة للتأمين بنسبة 4.98 بالمئة ليغلق عند 23 ليرة.

‏ولم تشهد أسهم عدد من الشركات أيّ حركة تداول خلال الجلسة، من بينها: بنك سوريا الدولي الإسلامي، وبنك الشام، وبنك سوريا والخليج، والاتحاد التعاوني للتأمين، والشركة السورية الوطنية للتأمين، وشركة MTN سوريا، إضافة إلى شركات أخرى حافظت على أسعار إغلاقها السابقة دون نشاط.

‏كما تميّزت جلسة اليوم بتنفيذ صفقة ضخمة بحجم 201500 سهم، وقيمة تجاوزت 4 ملايين ليرة سورية، ما أسهم برفع إجمالي قيمة التداولات اليومية.

‏يذكر أن سوق دمشق للأوراق المالية كانت قد أغلقت جلسة أمس الأربعاء، على قيمة تداول إجمالية تجاوزت 9 ملايين ليرة سورية جديدة، توزعت على 507287 سهماً، من خلال 174 صفقة.