‏شركات محلية: “ناس تكس 2026” خطوة لاستعادة مكانة المنتج الوطني

دمشق-سانا‏

‏ أكد ممثلو عدد من الشركات المحلية المشاركة في معرض سوريا الدولي للنسيج «ناس تكس ‌‏2026» أن المعرض يشكل خطوة مهمة نحو إعادة تنشيط صناعة النسيج السورية، واستعادة ‏مكانة المنتج الوطني، من خلال توفير منصة للتعريف بأحدث الابتكارات والحلول، وعقد ‏الشراكات والاتفاقيات، وإعادة التواصل بين الصناعيين والأسواق.‏

وأشاروا في تصريحات لـ سانا، إلى أن استعادة قطاع النسيج لعافيته تتطلب استمرار الدعم، وتشجيع ‏الاستثمار، وتهيئة بيئة ‏إنتاجية قادرة على تعزيز تنافسية المنتج السوري محلياً وإقليمياً، بما يعيد ‏لهذا القطاع دوره ‏الحيوي في الاقتصاد الوطني.‏

وأكد تيسير الأحمد، صاحب إحدى الشركات المحلية المشاركة والمنظمة للمعرض، أن هذا الحدث ‏الاقتصادي المهم يأتي في إطار دعم قطاع النسيج والمفروشات، ويشكل انطلاقة حقيقية لإعادة ‏إحياء الصناعة السورية، مبيناً أن مشاركة أكثر من 300 شركة محلية وخارجية تعكس الاهتمام ‏الكبير بالقطاع.‏

وأشار الأحمد إلى أن الإقبال الذي شهده اليوم الأول، يعزز التوجه نحو تنظيم المعرض بشكل ‏سنوي، لافتاً إلى أن المعرض يسهم في إعادة الصناعيين السوريين إلى البلاد، والعمل على إعادة ‏تشغيل مصانعهم بالتعاون مع الجهات الحكومية، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني.‏

أحدث الابتكارات والحلول

من جانبه، أوضح يحيى عبودي ممثل إحدى الشركات المحلية، أن المعرض يسلط الضوء على ‏قطاع النسيج، بعد سنوات من التحديات التي شملت تضرر المنشآت وهجرة العديد من الصناعيين ‏والكوادر العاملة، مبيناً أن المعرض يتيح التعرف على أحدث الابتكارات والحلول في مجالات ‏النسيج والمفروشات والأثاث المنزلي والفندقي، إلى جانب إتاحة الفرصة لعقد شراكات واتفاقيات ‏بين الشركات.‏

استعادة مكانة المنتج الوطني

بدوره، رأى شريف شوا أن نجاح المعرض يمثل خطوة أساسية نحو استعادة مكانة المنتج الوطني، ‏ولا سيما أن قوة الاقتصاد ترتبط بقوة الإنتاج المحلي، داعياً إلى تعاون الصناعيين والجهات المعنية ‏لتوفير بيئة داعمة للصناعة الوطنية، في ظل منافسة المنتجات المستوردة، والتي تعد أحد أبرز ‏التحديات التي تواجه المصانع السورية في المرحلة الحالية.‏

من جهته أكد علي شرباتي ممثل إحدى الشركات، أن أهمية المعرض تكمن في إيصال رسالة ‏واضحة مفادها أن الصناعيين السوريين عادوا إلى الإنتاج والعمل داخل البلاد، إضافة إلى إعادة ‏التواصل مع العملاء والأسواق.‏

وأشار شرباتي إلى أن قطاع النسيج يمتلك مقومات قوية، بدءاً من زراعة القطن وصولاً إلى ‏الخبرات الصناعية المتراكمة، ما يمنحه القدرة على استعادة مكانته التاريخية إذا توفرت الظروف ‏المناسبة.‏

وكان رئيس الجمهورية أحمد الشرع، افتتح أمس السبت معرض سوريا الدولي للنسيج “ناس تكس ‌‏‌‏‌‏2026” بدورته الأولى في قصر المؤتمرات بدمشق، وذلك بحضور رسمي واسع ووفود دولية، ‌‏‌‏ومشاركة لافتة من رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية.‏