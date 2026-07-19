‏شركات محلية: “ناس تكس 2026” خطوة لاستعادة مكانة المنتج الوطني

دمشق-سانا
أكد ممثلو عدد من الشركات المحلية المشاركة في معرض سوريا الدولي للنسيج «ناس تكس 2026» أن المعرض يشكل خطوة مهمة نحو إعادة تنشيط صناعة النسيج السورية، واستعادة مكانة المنتج الوطني، من خلال توفير منصة للتعريف بأحدث الابتكارات والحلول، وعقد الشراكات والاتفاقيات، وإعادة التواصل بين الصناعيين والأسواق.
وأشاروا في تصريحات لـ سانا، إلى أن استعادة قطاع النسيج لعافيته تتطلب استمرار الدعم، وتشجيع الاستثمار، وتهيئة بيئة إنتاجية قادرة على تعزيز تنافسية المنتج السوري محلياً وإقليمياً، بما يعيد لهذا القطاع دوره الحيوي في الاقتصاد الوطني.
وأكد تيسير الأحمد، صاحب إحدى الشركات المحلية المشاركة والمنظمة للمعرض، أن هذا الحدث الاقتصادي المهم يأتي في إطار دعم قطاع النسيج والمفروشات، ويشكل انطلاقة حقيقية لإعادة إحياء الصناعة السورية، مبيناً أن مشاركة أكثر من 300 شركة محلية وخارجية تعكس الاهتمام الكبير بالقطاع.
وأشار الأحمد إلى أن الإقبال الذي شهده اليوم الأول، يعزز التوجه نحو تنظيم المعرض بشكل سنوي، لافتاً إلى أن المعرض يسهم في إعادة الصناعيين السوريين إلى البلاد، والعمل على إعادة تشغيل مصانعهم بالتعاون مع الجهات الحكومية، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني.
أحدث الابتكارات والحلول
من جانبه، أوضح يحيى عبودي ممثل إحدى الشركات المحلية، أن المعرض يسلط الضوء على قطاع النسيج، بعد سنوات من التحديات التي شملت تضرر المنشآت وهجرة العديد من الصناعيين والكوادر العاملة، مبيناً أن المعرض يتيح التعرف على أحدث الابتكارات والحلول في مجالات النسيج والمفروشات والأثاث المنزلي والفندقي، إلى جانب إتاحة الفرصة لعقد شراكات واتفاقيات بين الشركات.
استعادة مكانة المنتج الوطني
بدوره، رأى شريف شوا أن نجاح المعرض يمثل خطوة أساسية نحو استعادة مكانة المنتج الوطني، ولا سيما أن قوة الاقتصاد ترتبط بقوة الإنتاج المحلي، داعياً إلى تعاون الصناعيين والجهات المعنية لتوفير بيئة داعمة للصناعة الوطنية، في ظل منافسة المنتجات المستوردة، والتي تعد أحد أبرز التحديات التي تواجه المصانع السورية في المرحلة الحالية.
من جهته أكد علي شرباتي ممثل إحدى الشركات، أن أهمية المعرض تكمن في إيصال رسالة واضحة مفادها أن الصناعيين السوريين عادوا إلى الإنتاج والعمل داخل البلاد، إضافة إلى إعادة التواصل مع العملاء والأسواق.
وأشار شرباتي إلى أن قطاع النسيج يمتلك مقومات قوية، بدءاً من زراعة القطن وصولاً إلى الخبرات الصناعية المتراكمة، ما يمنحه القدرة على استعادة مكانته التاريخية إذا توفرت الظروف المناسبة.
وكان رئيس الجمهورية أحمد الشرع، افتتح أمس السبت معرض سوريا الدولي للنسيج “ناس تكس 2026” بدورته الأولى في قصر المؤتمرات بدمشق، وذلك بحضور رسمي واسع ووفود دولية، ومشاركة لافتة من رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية.