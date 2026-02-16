‏أكثر من 6 ملايين ليرة تداولات سوق دمشق في جلسة اليوم

‏دمشق-سانا

‏

‏سجل سوق دمشق للأوراق المالية خلال جلسة اليوم الإثنين، قيمة تداول إجمالية تجاوزت الـ 6 ملايين ليرة سورية من العملة الجديدة، وتوزعت بواقع 286319 سهماً من خلال 160 صفقة، وفقاً للنشرة اليومية الصادرة عن السوق.

‏

‏وارتفع سهم شركة إسمنت البادية بنسبة 2.72 بالمئة، ليغلق عند657 ليرة جديدة، محققاً واحداً من أكبر أحجام التداول لهذا اليوم عند 1940 سهماً.

‌‏وسجلت الجلسة تراجعاً في سعر سهم بنك البركة- سوريا الذي انخفض بنسبة 3.40 بالمئة ليغلق عند 20 ليرة جديدة، بينما تراجع سهم بنك الائتمان الأهلي بنسبة 4.26 بالمئة، ليغلق عند 13 ليرة جديدة.

‏‌‏‌شركات لم تسجل أي تداول

‏ولم تشهد أسهم عدد من الشركات أي حركة تداول خلال الجلسة، من بينها: بنك الشام، وبنك سوريا الدولي الإسلامي، وبنك سوريا والخليج، والاتحاد التعاوني للتأمين، والشركة السورية الوطنية للتأمين، والمجموعة المتحدة للنشر، وشركة MTN سوريا، إضافة إلى شركات أخرى حافظت على أسعار إغلاقها السابقة دون نشاط.

‏

‏كما تميّزت جلسة اليوم بتنفيذ صفقة ضخمة بحجم 117970 سهماً، وقيمة تجاوزت 1.5 مليون ليرة سورية جديدة، ما أسهم برفع إجمالي قيمة التداولات اليومية.

‏

‏يشار إلى أن سوق دمشق للأوراق المالية أغلق جلسة أمس الأحد، قيمة تداول إجمالية تجاوزت الـ 5 ملايين ليرة سورية من العملة الجديدة، وتوزعت بواقع 174165 سهماً من خلال 167 صفقة.

‏