زراعة دمشق وريفها ومنظمة أمل توقعان مذكرة تفاهم لدعم القطاع الزراعي ‏والمنتجات الريفية

IMG 20260606 WA0078 زراعة دمشق وريفها ومنظمة أمل توقعان مذكرة تفاهم لدعم القطاع الزراعي ‏والمنتجات الريفية

دمشق-سانا

وقعت غرفة زراعة دمشق وريفها، أمس السبت، مذكرة تفاهم مشتركة مع منظمة ‌‏”أمل للإغاثة والتنمية”، بهدف دعم القطاع الزراعي وتعزيز المنتجات الريفية ‏وتمكين المزارعين والأسر المنتجة، وذلك في مقر الغرفة بدمشق.‏

وأوضح رئيس غرفة زراعة دمشق وريفها محمد جنن في تصريح لـ سانا، أن ‏المذكرة تأتي في إطار تعزيز التعاون بين الجهات المعنية بالتنمية الزراعية ‏والريفية، بما يسهم في دعم المزارعين وتحسين واقع الإنتاج الزراعي وتحقيق ‏التنمية المستدامة.‏

وبين جنن أن المذكرة تنص على رعاية جمعية الفاكهة في دوما، من خلال تقديم ‏الدعم والتمكين الفني واللوجستي الكامل للجمعية التي أسستها منظمة أمل، بما ‏يضمن نجاح مشاريعها الزراعية في الغوطة الشرقية.‏

بدورها، أكدت مسؤولة وحدة التصنيع الغذائي في المنظمة وسام الحجي، أن هذه ‏المذكرة تمثل خطوة عملية لترجمة التعاون المشترك إلى مشاريع ميدانية تسهم في ‏دعم استقرار المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.‏

ويأتي هذا التعاون في إطار الجهود المبذولة للنهوض بواقع التنمية الريفية، ودعم ‏المزارع السوري وتمكينه وتطوير قدراته الإنتاجية في مواجهة التحديات الحالية، ‏وفتح آفاق جديدة لتسويق المنتجات الريفية ودعم الأسر المنتجة اقتصادياً.‏

وتهدف منظمة أمل للإغاثة والتنمية إلى تقديم المساعدة والخدمات المنقذة للحياة ‏للفئات الأكثر ضعفاً، وتعزيز قدرتهم على الصمود، والدفاع عن حقوقهم الأساسية، ‏فضلاً عن توفير برامج التعافي للمجتمعات.‏

IMG 20260606 WA0075 زراعة دمشق وريفها ومنظمة أمل توقعان مذكرة تفاهم لدعم القطاع الزراعي ‏والمنتجات الريفية
IMG 20260606 WA0083 زراعة دمشق وريفها ومنظمة أمل توقعان مذكرة تفاهم لدعم القطاع الزراعي ‏والمنتجات الريفية
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