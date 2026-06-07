إطلاق نار قرب مهرجان في أوهايو الأمريكية يسفر عن إصابات

webp إطلاق نار قرب مهرجان في أوهايو الأمريكية يسفر عن إصابات
Associated Press

واشنطن-سانا‏

أصيب عدد من الأشخاص بجروح، جراء حادثة إطلاق نار بالقرب من مهرجان ‏محلي في مدينة توليدو، بولاية أوهايو الأمريكية.‏

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” اليوم الأحد عن شرطة الولاية قولها في بيان: “إن ‏إطلاق النار وقع بالقرب من مهرجان “أولد ويست إند” السنوي للموسيقا الحية، ‏حيث عثرت عناصر الشرطة في موقع الحادث على عدة أشخاص مصابين بطلقات ‏نارية، جرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج”.‏

وأشارت الشرطة إلى أنها لم تحدد بدقة حتى الآن عدد المصابين أو مدى خطورة ‏إصاباتهم، مؤكدة أن عمليات بحث مكثفة تجري حالياً لإلقاء القبض على المشتبه ‏بهم.‏

من جهته، أعرب حاكم ولاية أوهايو، مايك ديواين، في بيان له عن قلقه البالغ إزاء ‏الوضع الأمني في مدينة توليدو، مشدداً على ضرورة أن تكون هذه الفعاليات ‏الصيفية أماكن آمنة للعائلات.‏

يشار إلى أن مهرجان “أولد ويست إند” هو حدث ثقافي وفني يستمر يومين في ‏الحي التاريخي لمدينة توليدو، ويشهد سنوياً إقبالاً محلياً واسعاً.‏

لمواكبة التغيرات.. الجيش الأمريكي يخطط لإنتاج مليون طائرة مسيرة سنوياً
محادثات برلين.. تقدم محدود وخلافات تؤجل وقف الحرب الروسية الأوكرانية
رئيس الإمارات وملك الأردن يبحثان في دبي التطورات الإقليمية وتداعياتها
البيت الأبيض يتوقع تسريح 10 آلاف موظف بسبب الإغلاق الحكومي
خسائر حزب العمال وصعود “ريفورم” يعيدان رسم المشهد السياسي في بريطانيا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك