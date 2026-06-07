إطلاق نار قرب مهرجان في أوهايو الأمريكية يسفر عن إصابات

واشنطن-سانا‏

أصيب عدد من الأشخاص بجروح، جراء حادثة إطلاق نار بالقرب من مهرجان ‏محلي في مدينة توليدو، بولاية أوهايو الأمريكية.‏

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” اليوم الأحد عن شرطة الولاية قولها في بيان: “إن ‏إطلاق النار وقع بالقرب من مهرجان “أولد ويست إند” السنوي للموسيقا الحية، ‏حيث عثرت عناصر الشرطة في موقع الحادث على عدة أشخاص مصابين بطلقات ‏نارية، جرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج”.‏

وأشارت الشرطة إلى أنها لم تحدد بدقة حتى الآن عدد المصابين أو مدى خطورة ‏إصاباتهم، مؤكدة أن عمليات بحث مكثفة تجري حالياً لإلقاء القبض على المشتبه ‏بهم.‏

من جهته، أعرب حاكم ولاية أوهايو، مايك ديواين، في بيان له عن قلقه البالغ إزاء ‏الوضع الأمني في مدينة توليدو، مشدداً على ضرورة أن تكون هذه الفعاليات ‏الصيفية أماكن آمنة للعائلات.‏

يشار إلى أن مهرجان “أولد ويست إند” هو حدث ثقافي وفني يستمر يومين في ‏الحي التاريخي لمدينة توليدو، ويشهد سنوياً إقبالاً محلياً واسعاً.‏