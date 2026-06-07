إطلاق نار قرب مهرجان في أوهايو الأمريكية يسفر عن إصابات

واشنطن-سانا
أصيب عدد من الأشخاص بجروح، جراء حادثة إطلاق نار بالقرب من مهرجان محلي في مدينة توليدو، بولاية أوهايو الأمريكية.
ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” اليوم الأحد عن شرطة الولاية قولها في بيان: “إن إطلاق النار وقع بالقرب من مهرجان “أولد ويست إند” السنوي للموسيقا الحية، حيث عثرت عناصر الشرطة في موقع الحادث على عدة أشخاص مصابين بطلقات نارية، جرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج”.
وأشارت الشرطة إلى أنها لم تحدد بدقة حتى الآن عدد المصابين أو مدى خطورة إصاباتهم، مؤكدة أن عمليات بحث مكثفة تجري حالياً لإلقاء القبض على المشتبه بهم.
من جهته، أعرب حاكم ولاية أوهايو، مايك ديواين، في بيان له عن قلقه البالغ إزاء الوضع الأمني في مدينة توليدو، مشدداً على ضرورة أن تكون هذه الفعاليات الصيفية أماكن آمنة للعائلات.
يشار إلى أن مهرجان “أولد ويست إند” هو حدث ثقافي وفني يستمر يومين في الحي التاريخي لمدينة توليدو، ويشهد سنوياً إقبالاً محلياً واسعاً.