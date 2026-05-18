صندوق التنمية يعلن خطة لتوزيع 15 مليون دولار من أموال التبرعات للقطاعات الأكثر احتياجاً

دمشق-سانا

أعلن صندوق التنمية السوري، بالتعاون والتنسيق مع الوزارات المعنية، خطة توزيع التخصيص الأول لمبلغ 15 مليون دولار من أموال التبرعات، بهدف توجيهها نحو القطاعات الأكثر احتياجاً والمناطق الأكثر تضرراً، بما يلبي الاحتياجات الأساسية، ويحول المساهمات والتبرعات إلى مشاريع داعمة للحياة وإعادة التعافي.

وبيّن الصندوق، في بيان له اليوم الإثنين، أن المبلغ سيوزع على أربعة قطاعات حيوية، حيث تصدّر قطاع التمكين الاقتصادي التخصيصات بمبلغ 6 ملايين دولار، وذلك لمساندة الأسر التي تبحث عن فرص عمل تتيح لها الاعتماد على الذات والوقوف من جديد.

وجاء قطاع الصحة في المرتبة الثانية، مع تخصيص مبلغ 5 ملايين دولار، بهدف توفير وتقريب الرعاية الطبية للمرضى وتعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية، فيما رُصد مبلغ 3 ملايين دولار لقطاع التعليم لضمان عودة الأطفال إلى مقاعدهم الدراسية وتأمين مستقبلهم التعليمي بحسب صندوق التنمية السوري.

وأشار إلى أن الخطة تضمنت تخصيص مبلغ مليون دولار لقطاع الأمن والسلامة، الذي يركز على مشاريع إزالة الألغام والأنقاض، وتعزيز نظام الاستجابة، بما يسهم في استعادة الأمان والاستقرار للأحياء المتضررة.

وأكد صندوق التنمية السوري أن تبرعات المساهمين تشكل المحرك الأساسي لإعادة بناء الحياة ومساندة المجتمع خطوة تلو الأخرى.

وأعلن صندوق التنمية السوري في الـ 14 من الشهر الجاري عن تخصيص أولي بقيمة 15 مليون دولار لدعم قطاعات التعليم، والصحة، والتمكين الاقتصادي، وإزالة مخلفات الحرب، وتعزيز الاستجابة والإنذار المبكر، بناءً على احتياجات حقيقية رُصدت ميدانياً في مختلف المحافظات السورية.