العراق يستأنف تصدير جزء من نفطه عبر ميناء جيهان التركي مع إغلاق مضيق هرمز

بغداد-سانا

أعلنت وزارة النفط العراقية اليوم الأربعاء، عن استئناف ضخ وتصدير نفط كركوك عبر ميناء جيهان التركي بطاقة (250) ألف برميل، بعد فترة من التوقف.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن الوزارة قولها في بيان: إن “شركة نفط الشمال، باشرت تشغيل محطة ضخ (سارالو)، إيذاناً باستئناف عمليات ضخ وتصدير نفط كركوك عبر ميناء جيهان التركي، وذلك بطاقة تصديرية أولية تبلغ 250 ألف برميل يومياً”، موضحة أن هذا الإجراء “جاء نتيجة الاتفاق المبرم بين الحكومة العراقية، وحكومة إقليم كردستان، الأمر الذي أسهم في إعادة تفعيل أحد أبرز المنافذ التصديرية الاستراتيجية، وتعزيز مرونة منظومة تصدير النفط العراقي”.

وأكدت الوزارة، بحسب البيان، أن “هذه الخطوة الاستراتيجية تظهر الدور المحوري لحقول كركوك في دعم الاقتصاد الوطني، لتبرهن مرة أخرى أن التحديات، مهما بلغت، لا يمكن أن تقف أمام عزيمة وإصرار العاملين في هذا القطاع الحيوي، على تحقيق الإنجازات وخدمة العراق”.

وكان العراق العضو في منظمة “أوبك”، يصدّر ما معدّله 3,5 ملايين برميل يومياً قبل الحرب التي بدأت بهجوم أميركي إسرائيلي على إيران في الـ 28 من شباط الماضي، وكان معظم هذا الإنتاج يُصدّر عبر موانئ محافظة البصرة الجنوبية المطلّة على الخليج.

ومع تعطّل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، توقفت صادرات العراق عبره وبدأت خزانات النفط تمتلئ بسرعة، ما أرغم السلطات على وقف الإنتاج إلى حد كبير، والبحث عن طرق بديلة للتصدير.