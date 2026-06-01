أسهم أوروبا تتراجع مع تلاشي آمال انتهاء الحرب في الشرق الأوسط

لندن-سانا

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، مع تلاشي آمال انتهاء الصراع في الشرق الأوسط قريباً، في حين ركز المستثمرون أيضاً على أخبار ‌الصفقات التي شملت شركة إيزي جيت البريطانية ومجموعة يونيفرسال ميوزيك المدرجة في بورصة أمستردام.



وذكرت وكالة “رويترز” أن المؤشر ستوكس 600 الأوروبي انخفض 0.1 بالمئة بعد إغلاق ضعيف في الأسبوع السابق.

كما انخفضت معظم القطاعات، إذ تراجعت أسهم شركات طيران مثل لوفتهانزا وإير فرانس بشكل طفيف، في حين صعدت أسهم شركات الطاقة 1.1 بالمئة.

ورغم الضبابية، أشار محللون إلى أن أرباح ‌الشركات ⁠وتوقعاتها صمدت بأفضل مما كان متوقعاً خلال موسم إعلان النتائج المالية الحالي، إذ رفع بنك غولدمان ساكس المعدل المستهدف للمؤشر ستوكس القياسي خلال 12 شهراً إلى 660 نقطة.

وتراجعت أسهم شركة ⁠يونيفرسال ميوزيك غروب 1.5 بالمئة بعد أن رفضت الشركة عرض استحواذ غير مرغوب فيه من شركة بيرشينج سكوير كابيتال مانجمنت التابعة لبيل أكمان.

وفيما يتعلق بأنباء الاندماج والاستحواذ، قفز سهم إيزي جيت ⁠11 بالمئة، بعد أن أعلنت شركة الطيران البريطانية الاقتصادية أنها لم تتلق أي عرض استحواذ من شركة الاستثمار الأمريكية كاسل ليك، لكنها ستنظر في أي ⁠عرض إذا تم تقديمه.

وأوضحت الشركة الاستثمارية الأمريكية أنها في المراحل الأولى من دراسة عرض محتمل للاستحواذ على الشركة.