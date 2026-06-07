إياتا: إنتاج وقود الطيران المستدام مخيب للآمال

photo 2026 06 07 04 04 43 إياتا: إنتاج وقود الطيران المستدام مخيب للآمال

برازيليا-سانا‏

أكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” صعوبة تأمين وقود الطائرات المستدام من ‏مصادر غير نفطية، مشيراً إلى أنه لا يزال مرتفع التكلفة للغاية، ما يعوق تحقيق ‏الأهداف المنشودة لخفض انبعاثات الكربون في قطاع السفر الجوي العالمي.‏

ونقلت وكالة فرانس برس اليوم الأحد، عن المدير العام للاتحاد، ويلي والش، قوله ‏على هامش مؤتمر الطيران المنعقد في البرازيل: “يبدو أننا أمام عام آخر مخيب ‏للآمال بالنسبة لإنتاج وقود الطيران المستدام”.‏

وتوقع والش أن يصل الإنتاج العالمي من هذا الوقود إلى نحو 2.4 مليون طن خلال ‏العام الجاري، وهو ما يعادل 0.8 بالمئة فقط من إجمالي استهلاك شركات الطيران ‏العالمية.‏

وأشار والش إلى أن الارتفاع الحاد في أسعار الوقود الناجم عن التوترات ‏والحروب المستمرة في منطقة الشرق الأوسط، لم يسهم بالشكل المطلوب في زيادة ‏الوعي بنقص الإمدادات، مضيفاً: “ما زلنا ننتظر أن تتحول صدمة الطاقة، أو ‏ضرورة ضمان السيادة في مجال الطاقة والتوظيف، أو الحاجة الملحة لإبطاء ‏التغير المناخي، إلى حوافز حقيقية لإنشاء سوق مستقرة وقابلة للاستمرار للوقود ‏المستدام”.‏

من جانبها، أوضحت مديرة قسم بحوث الحياد الكربوني في الاتحاد، بريتي جاين، ‏أن هناك فرصاً وإمكانات هائلة في هذا القطاع، لافتة إلى أن البرازيل وحدها تمتلك ‏نحو 120 مليون طن من المواد الخام المحتملة لإنتاج وقود الطائرات المستدام ‏بحلول عام 2030.‏

يُذكر أن وقود الطائرات التقليدي يعتمد كلياً على المشتقات النفطية، في حين يُصنع ‏وقود الطيران المستدام من مواد حيوية وتدويرية، مثل مخلفات الأطعمة والمخلفات ‏الزراعية وزيوت الطهو المستخدمة.‏

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