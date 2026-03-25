الثقافة ومجمع اللغة العربية يناقشان آليات تعزيز الشراكة في مشروع «تاريخ دمشق»

دمشق-سانا

بحث وزير الثقافة محمد ياسين الصالح مع رئيس مجمع اللغة العربية بدمشق محمود السيد، اليوم الأربعاء، سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير آليات العمل الثقافي والعلمي بما يدعم حضور اللغة العربية ويعزّز المشاريع المعرفية الوطنية.

وتناول الاجتماع، الذي عقد في مقرّ المجمع، متابعة عدد من الملفات المشتركة، وفي مقدمتها مشروع تحقيق وطباعة موسوعة «تاريخ دمشق» للحافظ ابن عساكر، إلى جانب مناقشة إعداد مذكرات تفاهم جديدة، ومراجعة آليات التنسيق بما يرفع من جودة الأداء ويُوسّع مجالات التعاون بين الجانبين.

أولوية استكمال «تاريخ دمشق» وتعزيز دور المجمع

وأكد الوزير الصالح، في تصريح لـ سانا، أن هذه الزيارة تأتي تقديراً للدور العلمي الذي يضطلع به مجمع اللغة العربية بدمشق، بوصفه صرحاً فكرياً عريقاً يمتد تاريخه لأكثر من مئة عام، وما يزال يشكّل مرجعية لغوية وعلمية.

وأوضح أن مشروع «تاريخ دمشق» يُعدّ من أبرز المشاريع التي يعمل عليها المجمع، وقد بلغ مراحل متقدمة، مشدداً على أهمية استكماله في أقرب وقت ممكن، لما يمثّله من قيمة علمية وحضارية.

وأشار إلى ضرورة تعزيز العلاقة بين وزارة الثقافة والمجمع على أساس التكامل، بما يسهم في دعم جهود صون اللغة العربية، وتعزيز التنوير الفكري، وبناء جيل واعٍ قادر على توظيف اللغة أداةً للمعرفة.

58 جزءاً مطبوعاً وخطة لاستكمال موسوعة ابن عساكر

من جانبه، أوضح أمين مجمع اللغة العربية بدمشق محمد قاسم أنين، في تصريح مماثل لـ سانا، أن التعاون مع وزارة الثقافة يهدف إلى استكمال مشروع تحقيق «تاريخ دمشق» في ثمانين مجلداً، مشيراً إلى أنه جرت حتى الآن طباعة 58 مجلداً ورقياً، إضافة إلى إنجاز 10 مجلدات محققة منشورة إلكترونياً بانتظار طباعتها، فيما لا يزال 12 مجلداً قيد العمل أو بانتظار من يتولى تحقيقها.

وبيّن أن هناك توجهاً للعمل وفق خطة مرحلية تتضمن استكمال تحقيق الأجزاء المتبقية مع تحسين شروط العمل البحثي، وطباعة الأجزاء المنجزة بالتعاون مع الهيئة العامة السورية للكتاب، وصولاً إلى إصدار كامل الموسوعة بطبعة موحّدة حديثة تليق بقيمتها العلمية.

وأكد أن إنجاز هذا المشروع يشكّل مفخرة حضارية لدمشق، لما تمثّله من مكانة تاريخية، ولا سيما أن موسوعة ابن عساكر تُعدّ من أوسع المؤلفات التي تناولت تاريخ مدينة في التراث العربي.

يُعدّ كتاب «تاريخ دمشق» للحافظ ابن عساكر من أبرز الموسوعات التاريخية، وبدأ مجمع اللغة العربية بدمشق طباعة أجزائه عام 1951 بتحقيق صلاح الدين المنجد، وتتابع على تحقيقه عدد من كبار الباحثين، منهم الدكتور شكري فيصل والأستاذة سكينة الشهابي.