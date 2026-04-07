“ملتقى شعراء الثورة” على مدرج جامعة إدلب

إدلب-سانا

بقصائد تحاكي الثورة، انطلقت على مدرج الكليات بجامعة إدلب، في الدانا اليوم الثلاثاء، فعالية “ملتقى شعراء الثورة”، التي جمعت أكثر من 12 شاعراً وشاعرة، بتعاون لافت بين كلية الآداب وفرع اتحاد الكتاب العرب.

قصائد حماسية في ذكرى الثورة

وأوضح رئيس فرع اتحاد الكُتّاب العرب بإدلب رياض وتار، في تصريح لمراسل سانا، أن الفعالية تستمر مدة يومين، وتتضمن لقاءات أدبية تجمع شعراء الثورة، حيث ألقوا في اليوم الأول قصائد حماسية أشادوا فيها بذكرى الثورة، والتضحيات الكبيرة التي بذلها الشعب السوري بمختلف فئاته العمرية من أجل تحرير البلاد وتحقيق النصر العظيم.

وأشار إلى أن 6 شعراء شاركوا في اليوم الأول للملتقى، في حين يشارك مثلهم يوم غدٍ الأربعاء.

تكريم مبدعين حاربوا بقوة الكلمة

وفي تصريح مماثل، بيّن عادل شوك نائب عميد كلية الآداب بجامعة إدلب فرع الدانا، أن هذه الفعالية عبارة عن تكريم شعراء وأدباء الثورة الذين حاربوا بقوة الكلمة والقلم، وناهضوا جرائم النظام البائد على امتداد سنوات الثورة، وبذلك كانوا خير عونٍ للثوار.

وأشار إلى أنّ القصائد والكلمات التي ألقيت في الفعالية ثمّنت تضحيات الشهداء الذين ضحوا لنيل البلاد حريتها، وصوروا حجم معاناة الشعب السوري خلال سنوات الحرب.

بدوره، أشار الشاعر وعضو اتحاد كُتّاب سوريا الأحرار رافع الرحمون إلى أنه لبّى بحماسة دعوة اتحاد الكتاب وفرع الجامعة، للمشاركة بهذه الفعالية إلى جانب نخبة من زملائه الأدباء والشعراء، كونهم شركاء في التحرير إلى جانب بقية أبناء الشعب.

ولفت إلى قوة الكلمة وتأثيرها في كلّ زمان ومكان، وأنها فتحت بعد النصر طريقاً جديداً للنضال تمثل بإعادة إعمار وبناء البلاد، معرباً عن فخره وسعادته بهذا الملتقى.

تأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة نشاطات وفعاليات يقيمها فرع اتحاد الكتاب في إدلب، لإثراء المشهد الثقافي في المحافظة، وتأكيداً على أهمية الكلمة الصادقة في أنها الأقدر على تجاوز الصعاب وتوحيد النفوس.