اتحاد الفنانين التشكيليين يدعو الفنانين المغتربين لتحديث بياناتهم وترسيخ جسور التواصل

دمشق-سانا

دعا اتحاد الفنانين التشكيليين في سوريا جميع الفنانين التشكيليين السوريين المقيمين خارج البلاد، والراغبين بالتواصل مع الاتحاد، لتزويده ببياناتهم.

وقال رئيس الاتحاد محمد صبحي السيد يحيى في تصريحٍ لمراسلة سانا: “في إطار حرصنا الدائم على دعم الفنانين التشكيليين السوريين المقيمين خارج وطنهم الأم، وتعزيز سُبل التواصل معهم في أوروبا وأمريكا وسائر دول العالم، ولضمان استمرارية هذا التواصل وتطوير آلياته بما يخدم الفنانين ويُسهم في نشر الثقافة والفن التشكيلي السوري، نؤكد على ضرورة إجراء إحصاء شامل لجميع الفنانين المنتسبين وغير المنتسبين إلى الاتحاد”.

وأضاف: ندعو جميع الفنانين السوريين الراغبين في التواصل مع الاتحاد لتزويدنا بالبيانات التالية: (السيرة الذاتية المحدّثة، صورة شخصية حديثة، البلد الذي يقيمون فيه حالياً، رقم الهاتف للتواصل)، لافتاً إلى إمكانية الاستفسار والسؤال على الرقم التالي: 00963988838164 .

ونوه السيد يحيى بأهمية تعاون وتجاوب الفنانين مع الاتحاد، مثمناً جهودهم المبذولة في خدمة الفن التشكيلي السوري، وتعزيز حضوره المشرّف على المستويين الإقليمي والدولي، بما يليق بمكانة الفن السوري العريق.

ويأتي هذا التوجّه في ظل ما شهدته السنوات الماضية في الساحة التشكيلية المحلية من مغادرة عدد من الفنانين السوريين البلاد نتيجة تقييد الحريات خلال فترة حكم النظام البائد، والظروف الصعبة التي انعكست على مختلف القطاعات، ومنها القطاع الثقافي والفني، الأمر الذي أدى إلى تشتّت الطاقات الإبداعية السورية في بلدان عدة.