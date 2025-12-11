اليونيسكو تدرج القفطان المغربي على قائمتها للتراث الثقافي غير المادي

نيودلهي-سانا

أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) اليوم القفطان المغربي على قائمتها للتراث الثقافي غير المادي.

وذكرت وكالة أنباء المغرب أن هذا الإدراج، الذي تم خلال الدورة العشرين للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي اللامادي في اليونيسكو بالعاصمة الهندية نيودلهي، يشكل اعترافاً دولياً بالخبرة الفنية العريقة للمغرب، فضلاً عن قدرة المملكة على الحفاظ على تقاليدها وتثمينها.

ويُعتبر القفطان ركناً أساسياً ضمن فسيفساء واسعة من النسيج الثقافي المغربي المتنوع، حيث تتجذر قيمته التاريخية في مزيج يجمع بين ممارسات متوارثة تمتد لقرون، وأهميته الاجتماعية.

ويعتبر أيضاً رمزاً للهوية والتماسك الاجتماعي والتنوع الثقافي والمجتمعي، باعتباره ظاهرة اجتماعية شاملة حقيقية، تجمع المجتمع برمته، في تصميمه وإنجازه واستخدامه اليومي.

