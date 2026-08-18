دوار القلعة في مدينة حلب.. ملاذ الأهالي هرباً من حر الصيف

تخصيص منطقة للمصلين من الصم والبكم في صلاة الجمعة بجامع الإمام الشافعي في دمشق
فنان سوري مقيم في النمسا يطلق مبادرات لدعم الفنانين السوريين
مواطنون من دمشق يؤكدون رفضهم لجميع أشكال التدخل الخارجي في شؤون سوريا الداخلية
عندما يعانق الصوت الشعر.. ولاء الجندي تسحر الجمهور ضمن فعاليات مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي
“صُمْ متعلماً” فعالية تربوية في حمص لتعريف الأطفال بتجربة الصيام الأولى
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى