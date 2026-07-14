اللجنة المركزية لمتابعة موسم تسويق القمح تبحث واقع الاستلام والفواتير في الرقة
اللجنة المركزية لمتابعة موسم تسويق القمح تبحث واقع الاستلام والفواتير في الرقة.
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