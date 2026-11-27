معرض حماة للكتاب يستقطب جمهوراً واسعاً من الاهتمامات الثقافية والعلمية والأدبية
ماذا قال مدير التعاون الدولي في الاتحاد الأوروبي ليبور خلاد عن قطاع الزراعة في سوريا؟
من قبتان الجبل انطلقت معركة “ردع العدوان” في 27 تشرين الثاني 2024 في ريف حلب الغربي
في الذكرى الثانية لمعركة “ردع العدوان”.. تخريج دورة صف الضباط الأولى بعد التحرير
مشاركون ومشاركات في مسير موسم التحرير 2026: المسير يُشكل رسائل فرح وأمل
لتحويل التواصل إلى شراكات تجارية.. “مؤسسة المعارض” تكشف خططها لتوسيع الصادرات السورية دولياً
افتتاح سوق النشابية الزراعي بريف دمشق لدعم المزارعين وتسويق منتجاتهم
مسير رياضي في شوارع دمشق إحياءً للذكرى الثانية لمعركة “ردع العدوان”
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