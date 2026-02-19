السورية للتجارة تطلق مهرجان “رمضان الخير” في اللاذقية لتوفير المواد الغذائية بأسعار مخفضة
مشاهد من أعمال تأهيل جسر الرشيد الذي يربط بين الرقة والريف الجنوبي وباقي المحافظات
وزير الصحة يفتتح ثمانية أقسام جديدة في مشفى التل الوطني بريف دمشق
أسواق مدينة حماة في أول أيام شهر رمضان المبارك
افتتاح قسم الأمراض الداخلية في مشفى إزرع الوطني بريف درعا بعد إعادة تأهيله بدعم محلي
عدلية حمص تباشر تنفيذ المرسوم رقم 39 لعام 2026 والقاضي بمنح عفو عام
استقرار الوضع الصحي للطفل عبد الرزاق الجبير بعد إنقاذه من قبل الدفاع المدني إثر سقوطه في بئر
كيف بدت حركة الأسواق في مدينة الرقة مع حلول شهر رمضان المبارك؟
