افتتاح قسم الأمراض الداخلية في مشفى إزرع الوطني بريف درعا بعد إعادة تأهيله بدعم محلي

مشفى الأطفال في حلب يعاود تقديم خدماته الطبية مجاناً بعد التحرير
إطلاق ورشات تدريبية في مجال التمكين السياسي والإعلامي لناشطي محافظة درعا
بازار “أفكار” أكثر من خمسين مشروعاً صغيراً ومتنوّعاً بفندق سفير حمص
جولة ميدانية بمرفأ اللاذقية لتفقد تفريغ الباخرة الخامسة المحمّلة بـ 15 ألف طن من القمح
ملابس العيد للأطفال.. أسعار منخفضة في أسواق دمشق مقارنة بالأعوام السابقة
