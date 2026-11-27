معرض حماة للكتاب يستقطب جمهوراً واسعاً من الاهتمامات الثقافية والعلمية والأدبية
ماذا قال مدير التعاون الدولي في الاتحاد الأوروبي ليبور خلاد عن قطاع الزراعة في سوريا؟
من قبتان الجبل انطلقت معركة “ردع العدوان” في 27 تشرين الثاني 2024 في ريف حلب الغربي
مشاركون ومشاركات في مسير موسم التحرير 2026: المسير يُشكل رسائل فرح وأمل
لتحويل التواصل إلى شراكات تجارية.. “مؤسسة المعارض” تكشف خططها لتوسيع الصادرات السورية دولياً
افتتاح سوق النشابية الزراعي بريف دمشق لدعم المزارعين وتسويق منتجاتهم
مسير رياضي في شوارع دمشق إحياءً للذكرى الثانية لمعركة “ردع العدوان”
قبتان الجبل.. حكاية الاختراق الأول الذي فتح الطريق إلى حلب ودمشق
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