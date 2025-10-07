مشاريع شبابية تحصد المراكز الأولى في المسابقة الوطنية للأفكار الريادية بمجال رقميات النقل

0D3A5526 مشاريع شبابية تحصد المراكز الأولى في المسابقة الوطنية للأفكار الريادية بمجال رقميات النقل

دمشق-سانا

شهدت المسابقة الوطنية للأفكار الريادية في رقميات النقل، التي أقيمت اليوم ضمن فعاليات منتدى ريادة الأعمال في رقميات النقل (MOVE)، منافسة قوية بين مجموعة من المشاريع الشبابية المبتكرة التي تجسد روح الإبداع لدى الشباب السوري في مجالات النقل الذكي والتحول الرقمي.

وأعلنت لجنة التحكيم نتائج المسابقة، حيث نال المركز الأول مشروع “سيكل هاب/ Cycle Hub”، الذي يقدم حلاً ذكياً لتعزيز وسائل النقل الصديقة للبيئة من خلال تطوير بنية تحتية آمنة ومتطورة لاستخدام الدراجات في المدن.

0D3A5537 مشاريع شبابية تحصد المراكز الأولى في المسابقة الوطنية للأفكار الريادية بمجال رقميات النقل

وحاز مشروع “حوش بلاس” المركز الثاني، وهو أول سوق رقمي للسيارات في سوريا يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتأمين تجربة موثوقة وسهلة لبيع وشراء السيارات عبر المنصات الإلكترونية.

أما المركز الثالث، فكان من نصيب مشروع “زاجل” المتخصص في خدمات شحن البضائع، والذي يهدف إلى تطوير حلول لوجستية رقمية مبتكرة تسهم في رفع كفاءة قطاع النقل.

0D3A5520 مشاريع شبابية تحصد المراكز الأولى في المسابقة الوطنية للأفكار الريادية بمجال رقميات النقل

وأكد القائمون على المسابقة أن هذه المشاريع الريادية تعكس الطاقات الإبداعية الواسعة للشباب السوري، وتشكل خطوة مهمة نحو تطوير قطاع النقل من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة ومفاهيم الابتكار وريادة الأعمال.

وكان منتدى ريادة الأعمال في رقميات النقل (MOVE) قد انطلق اليوم في دمشق بتنظيم من وزارة النقل بالتعاون مع منصة “YallaGo”، متضمناً عرض سبع أفكار ناشئة أمام لجنة تحكيم مختصة، واختُتم بتكريم المشاريع الثلاثة الفائزة بجوائز مالية وشهادات تقدير تشجيعاً للابتكار في قطاع النقل الرقمي.

0D3A5542 مشاريع شبابية تحصد المراكز الأولى في المسابقة الوطنية للأفكار الريادية بمجال رقميات النقل
اختتام جلسات مشروع Arise المخصص لدعم رواد الأعمال الشباب والمشاريع التنموية
حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني لجمهورية باكستان الإسلامية بدمشق
وزارة الإعلام تواصل دعم الصحفيين السوريين والأجانب لتسهل وصولهم للمعلومات والخدمات المطلوبة
فرق الدفاع المدني تخمد أكثر من ألف حريق منذ بداية العام حتى 16 شباط الجاري
اتفاق بين إدارة الأمن العام ووجهاء بصرى الشام لتسليم المطلوبين وتعزيز الأمن
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك