مشاريع شبابية تحصد المراكز الأولى في المسابقة الوطنية للأفكار الريادية بمجال رقميات النقل

دمشق-سانا

شهدت المسابقة الوطنية للأفكار الريادية في رقميات النقل، التي أقيمت اليوم ضمن فعاليات منتدى ريادة الأعمال في رقميات النقل (MOVE)، منافسة قوية بين مجموعة من المشاريع الشبابية المبتكرة التي تجسد روح الإبداع لدى الشباب السوري في مجالات النقل الذكي والتحول الرقمي.

وأعلنت لجنة التحكيم نتائج المسابقة، حيث نال المركز الأول مشروع “سيكل هاب/ Cycle Hub”، الذي يقدم حلاً ذكياً لتعزيز وسائل النقل الصديقة للبيئة من خلال تطوير بنية تحتية آمنة ومتطورة لاستخدام الدراجات في المدن.

وحاز مشروع “حوش بلاس” المركز الثاني، وهو أول سوق رقمي للسيارات في سوريا يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتأمين تجربة موثوقة وسهلة لبيع وشراء السيارات عبر المنصات الإلكترونية.

أما المركز الثالث، فكان من نصيب مشروع “زاجل” المتخصص في خدمات شحن البضائع، والذي يهدف إلى تطوير حلول لوجستية رقمية مبتكرة تسهم في رفع كفاءة قطاع النقل.

وأكد القائمون على المسابقة أن هذه المشاريع الريادية تعكس الطاقات الإبداعية الواسعة للشباب السوري، وتشكل خطوة مهمة نحو تطوير قطاع النقل من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة ومفاهيم الابتكار وريادة الأعمال.

وكان منتدى ريادة الأعمال في رقميات النقل (MOVE) قد انطلق اليوم في دمشق بتنظيم من وزارة النقل بالتعاون مع منصة “YallaGo”، متضمناً عرض سبع أفكار ناشئة أمام لجنة تحكيم مختصة، واختُتم بتكريم المشاريع الثلاثة الفائزة بجوائز مالية وشهادات تقدير تشجيعاً للابتكار في قطاع النقل الرقمي.