الكشف على مبنى المصالح العقارية في معرة النعمان تمهيداً لاستلامه بعد انتهاء أعمال الترميم

نزوح عدد من أهالي حي الميدان بحلب جراء استهداف قسد للمناطق السكنية بالرشاشات والمدفعية
وفد من الخارجية و عدد من السفراء العرب يقدمون واجب العزاء لذوي شهداء بلدة بيت جن في ريف دمشق
استمرار وصول الحجاج السوريين إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج وسط التسهيلات التي تقدمها لهم وزارة الحج السعودية
جامعة دمشق تفتتح معرض الابتكار والتطوير 2025
جلسات حوارية حول إطلاق المؤتمر الأول لذوي الإعاقة في سوريا
