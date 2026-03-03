الكشف على مبنى المصالح العقارية في معرة النعمان تمهيداً لاستلامه بعد انتهاء أعمال الترميم
مشاهد من السوق الشعبي في بلدة أطمة بريف إدلب الشمالي قُبيل موعد الإفطار
العمل على إعادة تأهيل فرن تلكلخ الآلي في ريف حمص لتأمين مادة الخبز للأهالي
قسم الحواضن في مشفى ابن الوليد بحمص يقدم خدمات نوعية مجانية لرعاية المواليد الخدّج
من مطبخ الفردوس إلى بيوت المحتاجين.. وجبات تعكس روح التكافل في الرقة
بدء قبول طلبات عودة الموظفين المفصولين من الأمانة العامة لمحافظة درعا
معهد صبحي شعيب في حمص..حاضنة للمواهب التشكيلية الشابة
رغم الدمار.. أهالي مدينة كفرنبل بريف إدلب يحيون رمضان بعد رحلة نزوح طويلة
Sign in to your account
تذكرني