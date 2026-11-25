درعا – سانا
باشرت مديرية المصالح العقارية في محافظة درعا بالتعاون مع منظمة الإسعاف الأولي الدولية، تنفيذ مشروع النافذة الواحدة وأتمتة السجلات العقارية ورقمنة الصحائف والوثائق، بهدف تطوير آليات تقديم الخدمات للمواطنين، وتسريع إنجاز المعاملات، والحفاظ على الملكيات العقارية وصون حقوق أصحابها.
وأوضح مدير المصالح العقارية في درعا حامد المقداد في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء، أن المديرية باشرت تجهيز البنية التحتية اللازمة لتنفيذ مشروع “النافذة الواحدة”، مبيناً أنه من المقرر الانتهاء من الأعمال والتجهيزات بنهاية العام الجاري، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمراجعين وتخفيف أعباء التنقل بين الأقسام والدوائر.
من جهته، بيّن رئيس دائرة السجل العقاري ومدير مشروع رقمنة الصحائف العقارية في المحافظة حازم شاهين، أن إجمالي عدد الصحائف العقارية في محافظة درعا يبلغ نحو 317 ألف صحيفة موزعة على 233 منطقة عقارية، موضحاً أن عدد الصحائف التي تمت رقمنتها بلغ نحو 63 ألف صحيفة، موزعة على 47 منطقة عقارية.
وأشار شاهين إلى أن رقمنة الصحائف تسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتحسين جودة العمل، وتمكّن المديرية من إصدار القيود العقارية المؤتمتة بسرعة ودقة، إضافة إلى أرشفة العقود التي يجري توثيقها والصحائف والوثائق العقارية، بما يضمن حفظ السجلات وتسهيل الرجوع إليها عند الحاجة.
وأعرب المواطن عبد المولى جبر عن أمله في أن تسهم أعمال التطوير والأتمتة في تقليص مدة إنجاز المعاملات لتصبح خلال ساعات أو يوم واحد على الأكثر، وخاصة للمواطنين القادمين من خارج مركز المدينة.
وطالب جبر بإعادة تفعيل خدمة الحصول على القيود المدنية من خلال بوابة السجل المدني في مديرية المصالح العقارية، كما كان معمولاً به سابقاً، بما يتيح للمواطن إنجاز معاملاته والحصول على الوثائق المطلوبة من مكان واحد، بدلاً من الاضطرار إلى مراجعة دوائر أخرى وحجز مواعيد مسبقة، مشدداً على أهمية أخذ هذه المطالب بعين الاعتبار ضمن خطط التحديث والرقمنة المقبلة.
وتعد منظمة الإسعاف الأولي، منظمة دولية غير ربحية، تقدم المساعدة الإنسانية الطارئة لدعم الضحايا المدنيين المتضررين من الحروب والكوارث والأزمات الاقتصادية.
وتشكل مشاريع النافذة الواحدة ورقمنة السجلات العقارية خطوة مهمة نحو تحديث عمل المصالح العقارية في درعا، وتحسين جودة الخدمات، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، إلى جانب تعزيز موثوقية السجلات وحماية الملكيات العقارية.