درعا – سانا

باشرت مديرية المصالح العقارية في محافظة درعا بالتعاون مع منظمة الإسعاف الأولي الدولية، ‏تنفيذ مشروع النافذة الواحدة وأتمتة السجلات العقارية ورقمنة الصحائف والوثائق، بهدف تطوير ‏آليات تقديم الخدمات للمواطنين، وتسريع إنجاز المعاملات، والحفاظ على الملكيات العقارية وصون ‏حقوق أصحابها.‏

وأوضح مدير المصالح العقارية في درعا حامد المقداد في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء، أن المديرية ‏باشرت تجهيز البنية التحتية اللازمة لتنفيذ مشروع “النافذة الواحدة”، مبيناً أنه من المقرر الانتهاء ‏من الأعمال والتجهيزات بنهاية العام الجاري، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمراجعين ‏وتخفيف أعباء التنقل بين الأقسام والدوائر.‏

من جهته، بيّن رئيس دائرة السجل العقاري ومدير مشروع رقمنة الصحائف العقارية في المحافظة ‏حازم شاهين، أن إجمالي عدد الصحائف العقارية في محافظة درعا يبلغ نحو 317 ألف صحيفة ‏موزعة على 233 منطقة عقارية، موضحاً أن عدد الصحائف التي تمت رقمنتها بلغ نحو 63 ألف ‏صحيفة، موزعة على 47 منطقة عقارية.‏

وأشار شاهين إلى أن رقمنة الصحائف تسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتحسين جودة العمل، ‏وتمكّن المديرية من إصدار القيود العقارية المؤتمتة بسرعة ودقة، إضافة إلى أرشفة العقود التي ‏يجري توثيقها والصحائف والوثائق العقارية، بما يضمن حفظ السجلات وتسهيل الرجوع إليها عند ‏الحاجة.‏

وأعرب المواطن عبد المولى جبر عن أمله في أن تسهم أعمال التطوير والأتمتة في تقليص مدة ‏إنجاز المعاملات لتصبح خلال ساعات أو يوم واحد على الأكثر، وخاصة للمواطنين القادمين من ‏خارج مركز المدينة.‏

وطالب جبر بإعادة تفعيل خدمة الحصول على القيود المدنية من خلال بوابة السجل المدني في ‏مديرية المصالح العقارية، كما كان معمولاً به سابقاً، بما يتيح للمواطن إنجاز معاملاته والحصول ‏على الوثائق المطلوبة من مكان واحد، بدلاً من الاضطرار إلى مراجعة دوائر أخرى وحجز مواعيد ‏مسبقة، مشدداً على أهمية أخذ هذه المطالب بعين الاعتبار ضمن خطط التحديث والرقمنة المقبلة.‏

وتعد منظمة الإسعاف الأولي، منظمة دولية غير ربحية، تقدم المساعدة الإنسانية الطارئة لدعم ‏الضحايا المدنيين المتضررين من الحروب والكوارث والأزمات الاقتصادية.‏

وتشكل مشاريع النافذة الواحدة ورقمنة السجلات العقارية خطوة مهمة نحو تحديث عمل المصالح ‏العقارية في درعا، وتحسين جودة الخدمات، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، إلى جانب تعزيز ‏موثوقية السجلات وحماية الملكيات العقارية.‏