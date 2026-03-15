أهالي برزة يحيون ذكرى أول مظاهرة في دمشق بفعالية شعبية في ساحة الحرية

دمشق-سانا

شهدت ساحة الحرية في حي برزة بدمشق مساء اليوم الأحد، فعالية شعبية إحياءً لذكرى انطلاق أول مظاهرة في مسيرة الثورة السورية بدمشق في الخامس عشر من آذار عام 2011، والتي شكّلت شرارة الحراك الشعبي ضد ممارسات النظام البائد.

ورغم الأجواء الماطرة، حرص أبناء الحي والأحياء المجاورة على حضور الفعالية التي نظمها مكتب برزة الإعلامي بالتعاون مع فريقي “من أجل دمشق” و “أثر”.

وأوضح مدير مكتب برزة الإعلامي عبد الرحمن داود في تصريح لمراسل سانا، أن اختيار ساحة الحرية في حي برزة يعود إلى رمزيتها في الحراك الثوري بدمشق، إذ شكّلت خلال سنوات الثورة نقطة تجمع لثوار العاصمة بعد التضييق عليهم في مناطق أخرى.

بدوره، أشار عضو المكتب التنفيذي في اتحاد الصحفيين السوريين براء عثمان، إلى أن أهالي حي برزة الدمشقي الذين عانوا سنوات طويلة من ممارسات النظام البائد، يستحضرن اليوم ذكرى آذار الثورة، الذي كسر فيه حاجز الصمت، مشدداً على أن ما تحقق من انتصار يفتح اليوم مرحلة جديدة عنوانها تحدي البناء وإعادة الإعمار.

من جهته، بيّن مؤسس الجيش الحر العقيد رياض الأسعد، أن “ما تحقق من نصر يشكل بداية مرحلة جديدة عنوانها العمل لإعادة إعمار سوريا وبنائها على أسس المحبة والتعاون والتكاتف، لتكون الروح الجماعية اللبنة الأساسية في بناء سوريا المستقبل”.

ويحيي السوريون يوم الأربعاء المقبل الذكرى السنوية الخامسة عشرة لانطلاق الثورة في الـ 18من آذار عام 2011، والتي توجت بإسقاط النظام البائد في الثامن من كانون الأول 2024.