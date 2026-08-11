المواصفات والمقاييس تطلق برنامجاً لبناء قدرات أصحاب المنشآت السياحية ‌

دمشق-سانا

أطلقت هيئة المواصفات والمقاييس (SASMO)، ‌‏اليوم ‏الثلاثاء، برنامجاً تدريبياً لبناء قدرات أصحاب المنشآت ‏العاملة ‌‏في قطاع ‏السياحة، ولا سيما المطاعم الحلال والخدمات، ‌بالتعاون مع معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية ‌‏‌‌‏(‏SMIIC‏) واللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة ‌‏التعاون ‏الإسلامي (‏COMCEC‏).‏

‏ ‏

ويهدف البرنامج، الذي أطلق في فندق البوابات السبع ‌بدمشق، إلى إعداد قاعدة من الخبرات الوطنية المتخصصة لدعم ‌‏‌‏إنشاء وتشغيل منظومة وطنية فعالة لشهادات الحلال في قطاع ‌‏السياحة، ‏إلى جانب تعزيز وعي القطاعين الصناعي والخدمي ‌‏بأهمية تطبيق ‏متطلباته (الحلال)، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون ‌‏الفني، وتبادل المعرفة ‏والخبرات مع المؤسسات النظيرة في الدول ‌‏الإسلامية.‏

منظومة متكاملة للحلال وفق المعايير الدولية

قال مدير الهيئة ياسر عليوي، في تصريح لـ سانا: إن الحديث اليوم عن منظومة الحلال لم يعد مقتصراً على الجوانب الشرعية فقط، بل تعداها ليشمل مفاهيم الجودة والسلامة والشفافية والاستدامة، ليصبح قطاع الحلال واحداً من أسرع القطاعات الاقتصادية نمواً على المستوى العالمي.

وبيّن أن معايير ومواصفات الحلال الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي ومعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية تشكل مرجعية موحدة تسهم في توحيد المتطلبات والإجراءات بين الدول الأعضاء، وتسهيل حركة التجارة، وتعزيز الاعتراف المتبادل، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية.

وأشار عليوي إلى أن البرنامج يرتبط بمفاهيم الجودة والسلامة والاستدامة للمنتجات والخدمات، مؤكداً أن هيئة المواصفات والمقاييس تتطلع إلى أن يكون البرنامج بداية لمسار طويل من التعاون المثمر مع معهد SMIIC في مجالات تطوير المواصفات وبناء القدرات وتبادل الخبرات الفنية، بما يسهم في تعزيز مكانة سوريا ضمن منظومة الجودة الإقليمية والدولية.

وشدّد على أن البرنامج يعدّ خطوة عملية نحو استكمال بناء منظومة وطنية متكاملة للحلال للمنتجات والخدمات، ولا سيما في قطاع حيوي ومهم مثل السياحة.

نقلة نوعية في القطاع السياحي

من جانبه، أكد مستشار وزير السياحة لشؤون التطوير ساطع ياسين أن استهداف أصحاب المصلحة بهذه التدريبات النوعية ونقل مخرجاتها إلى أرض الواقع وتطبيقها في المنشآت السياحية، والحصول على المواصفات المعتمدة، تشكل نقلة نوعية بمستوى المعايير والمواصفات في القطاع السياحي.

ولفت ياسين إلى أن التوجه الحالي يقوم على بناء قطاع سياحي متطور وفق أسس أكاديمية ومنهجية واضحة، من خلال الاستفادة من المعايير الدولية، وتعزيز التشبيك مع المنظمات الدولية والجهات المختصة وهيئة المواصفات والمقاييس، بما يعزز العمل التشاركي لتطوير القطاع.

بدوره، أوضح الأمين العام لمعهد SMIIC إحسان أوفوت أن البرنامج يهدف إلى دعم السياحة الحلال والترويج للمعايير المعتمدة في سوريا، معرباً عن أمله في أن يسهم هذا البرنامج في توفير معلومات وخدمات أفضل للمسافرين المسلمين الراغبين في زيارة سوريا، والتعريف بمدنها وثقافتها ومطاعمها وفنادقها، بما يضمن تجربة سياحية آمنة ومناسبة لهم.

ويتضمن البرنامج، الذي يستمر حتى 13 من آب الجاري، جلسات ومحاضرات متخصصة حول المتطلبات والمواصفات ذات الصلة بقطاع السياحة والخدمات السياحية والمطاعم الحلال، إضافة إلى مناقشة آليات تطبيق هذه المواصفات، وسبل تطوير جودة الخدمات والارتقاء بمستوى الأداء.

‏حضر الفعالية عدد من المختصين والمعنيين بقطاع ‏السياحة ‌‏والخدمات ‏السياحية، وممثلي الجهات ذات الصلة بالمواصفات ‌‏‌‏والمقاييس.‏

وكان المدير العام للهيئة العربية السورية للمواصفات والمقاييس ‌‏ياسر ‏عليوي أعلن في الـ 14 من تشرين الثاني الماضي، انضمام ‌سوريا إلى ‏منظمة المقاييس والمواصفات للدول الإسلامية التابعة ‌‏لمنظمة التعاون ‏الإسلامي، التي يعد معهد (‏SMIIC‏) إحدى هيئاتها ‏المتخصصة الهادفة ‏إلى توحيد المواصفات، وتعزيز بنية الجودة ‌‏وتسهيل حركة التجارة البينية ‏من خلال تطوير معايير موحدة ونظم ‌‏اعتماد وتقييم مطابقة مشتركة، ‏إضافة إلى التدريب والدعم الفني.‏