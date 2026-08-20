‏في الذكرى الأولى لانطلاقتها الجديدة.. طلاب إعلام يزورون سانا لتعزيز الربط بين ‏الدراسة والعمل

دمشق-سانا
زار عدد من طلاب كلية الإعلام في جامعة دمشق، اليوم الخميس، مقر الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” بدمشق، تزامناً مع الذكرى الأولى لانطلاقتها الجديدة، للاطلاع على واقع العمل الإعلامي ومراحل إنتاج المادة الصحفية، وربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي، تمهيداً لتعزيز التعاون بين الوكالة والكلية في مجالات التدريب والتأهيل.
ورافق الطلاب خلال الزيارة عميد كلية الإعلام تالة اليماني، ونائبها للشؤون الإدارية والطلابية دالين الإبراهيم، ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلان في الكلية محمد الخضر.
وقدم رؤساء الأقسام في الوكالة للطلاب لمحة عن آلية العمل ومراحل إنتاج المادة الصحفية، بدءاً من ورود الخبر من المراسل أو المصادر المعتمدة ورصد المعلومات وجمعها والتحقق منها، مروراً بالتحرير والتدقيق اللغوي والتصوير والمونتاج، وصولاً إلى إنتاج المحتوى الإخباري والمرئي ونشره عبر المنصات المختلفة، كما أجابوا عن استفسارات الطلاب وشرحوا لهم طبيعة المهام التي تضطلع بها أقسام الوكالة.
اليماني: اتفاقية تعاون تربط الخطة الدراسية بسوق العمل
وأوضحت اليماني لـ “سانا” أن الزيارة جاءت بمناسبة مرور عام على انطلاقة الوكالة الجديدة، وتمهيداً لاتفاقية مع الوكالة من المقرر توقيعها في مطلع العام الدراسي المقبل، يجري العمل لإعداد تفاصيلها.
وبيّنت اليماني أن الاتفاقية المرتقبة تهدف إلى التشبيك بين الخطة الدراسية في كلية الإعلام وسوق العمل، وإعداد برامج تدريبية تتضمن محاور مرتبطة بالمقررات الدراسية وتغطي مختلف أقسام الوكالة.
ولفتت إلى أن الزيارة أتاحت للطلاب من السنوات الدراسية الأربع الاطلاع بصورة مباشرة على واقع العمل في مختلف أقسام الوكالة، بما يسهم في تحقيق التوازن بين الجانب النظري والتطبيقي، وأن الطلاب شاركوا العاملين في الأقسام رؤاهم وملاحظاتهم حول تطور العمل في الوكالة.
وأكدت اليماني وجود فارق في جودة أخبار “سانا” بعد انطلاقتها الجديدة في آب الماضي على صعيدي الشكل والمضمون، موضحة أن الوكالة أطلقت هوية بصرية جديدة تضاهي الهويات البصرية للوكالات العالمية، فيما شهد الخطاب الإعلامي تحولاً في أسلوب تقديم المضمون ليصبح أكثر بساطة وسلاسة وقرباً من المتلقي.
الإبراهيم: شغف طلابي للتعرف على كواليس العمل الإعلامي
من جهتها، أشارت نائب عميد كلية الإعلام للشؤون الإدارية والطلابية دالين الإبراهيم، إلى أن الطلاب أظهروا شغفاً واضحاً للتعرف على كيفية إجراء عمليات التحرير والتصوير والإنتاج، وملامسة آلية العمل الإعلامي على أرض الواقع.
وبيّنت أن الزيارة أضافت إلى الطلاب معلومات جديدة، ولا سيما فيما يتعلق بالمصطلحات والإجراءات المرتبطة بالتحرير والتصوير، وأن مشاهدة مراحل العمل بصورة مباشرة عززت لديهم الرغبة في التعلم والتدريب والانطلاق بشكل أكبر نحو العمل الإعلامي.
طلاب كلية الإعلام: تنوع أقسام “سانا” يعكس تطور العمل
بدورها، رأت الطالبة في قسم الصحافة والنشر بكلية الإعلام فاطمة مهنا، أن الجولة أتاحت للطلاب التعرف على الوكالة من الداخل ومتابعة مراحل العمل الصحفي، منذ بداية رصد الخبر وكتابته وحتى نشره.
وبيّنت مهنا أنهم اطلعوا خلال الزيارة على تفاصيل جديدة دعمت ما يتلقونه في الدراسة النظرية، مشيرة إلى أن تنوع الأقسام داخل الوكالة يعكس تطور العمل الإعلامي فيها وتعدد جوانب إنتاج المحتوى.
من جانبها، ذكرت الطالبة في قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام زينب عثمان، أن الزيارة أتاحت لها متابعة تفاصيل العمل وكواليس إنتاج المادة الصحفية الصادرة عن ”سانا”، التي تعد بالنسبة لها مصدراً للأخبار لما تتمتع به من دقة ومسؤولية ومصداقية.
وكانت الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” شهدت في الـ 20 من آب عام 2025 انطلاقة جديدة تحت عنوان “سانا.. نقطة تحول”، تضمنت إطلاق هوية بصرية جديدة، بعد استكمال عملية إعادة هيكلة شملت تحديث البنية التحتية والمعدات الإعلامية، إلى جانب رفد الأقسام المختلفة بكفاءات جديدة، واعتماد خطة للتحول الرقمي وتطوير المحتوى الإعلامي بما يواكب متطلبات العمل الصحفي الحديث.