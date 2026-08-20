‏في الذكرى الأولى لانطلاقتها الجديدة.. طلاب إعلام يزورون سانا لتعزيز الربط بين ‏الدراسة والعمل

دمشق-سانا‏

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زار عدد من طلاب كلية الإعلام في جامعة دمشق، اليوم الخميس، مقر الوكالة ‌‏العربية السورية للأنباء “سانا” بدمشق، تزامناً مع الذكرى الأولى لانطلاقتها الجديدة، ‌‏للاطلاع على واقع العمل الإعلامي ومراحل إنتاج المادة الصحفية، وربط الجانب ‌‏الأكاديمي بالتطبيق العملي، تمهيداً لتعزيز التعاون بين الوكالة والكلية في مجالات ‌‏التدريب والتأهيل.‏

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ورافق الطلاب خلال الزيارة عميد كلية الإعلام تالة اليماني، ونائبها للشؤون الإدارية ‌‏والطلابية دالين الإبراهيم، ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلان في الكلية محمد ‌‏الخضر.‏

وقدم رؤساء الأقسام في الوكالة للطلاب لمحة عن آلية العمل ومراحل إنتاج المادة ‌‏الصحفية، بدءاً من ورود الخبر من المراسل أو المصادر المعتمدة ورصد المعلومات ‌‏وجمعها والتحقق منها، مروراً بالتحرير والتدقيق اللغوي والتصوير والمونتاج، وصولاً ‌‏إلى إنتاج المحتوى الإخباري والمرئي ونشره عبر المنصات المختلفة، كما أجابوا عن ‌‏استفسارات الطلاب وشرحوا لهم طبيعة المهام التي تضطلع بها أقسام الوكالة.‏

اليماني: اتفاقية تعاون تربط الخطة الدراسية بسوق العمل

وأوضحت اليماني لـ “سانا” أن الزيارة جاءت بمناسبة مرور عام على انطلاقة الوكالة ‌‏الجديدة، وتمهيداً لاتفاقية مع الوكالة من المقرر توقيعها في مطلع العام الدراسي ‌‏المقبل، يجري العمل لإعداد تفاصيلها.‏

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وبيّنت اليماني أن الاتفاقية المرتقبة تهدف إلى التشبيك بين الخطة الدراسية في كلية ‌‏الإعلام وسوق العمل، وإعداد برامج تدريبية تتضمن محاور مرتبطة بالمقررات ‌‏الدراسية وتغطي مختلف أقسام الوكالة.‏

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ولفتت إلى أن الزيارة أتاحت للطلاب من السنوات الدراسية الأربع الاطلاع بصورة ‌‏مباشرة على واقع العمل في مختلف أقسام الوكالة، بما يسهم في تحقيق التوازن بين ‌‏الجانب النظري والتطبيقي، وأن الطلاب شاركوا العاملين في الأقسام رؤاهم ‌‏وملاحظاتهم حول تطور العمل في الوكالة.‏

وأكدت اليماني وجود فارق في جودة أخبار “سانا” بعد انطلاقتها الجديدة في آب ‌‏الماضي على صعيدي الشكل والمضمون، موضحة أن الوكالة أطلقت هوية بصرية ‌‏جديدة تضاهي الهويات البصرية للوكالات العالمية، فيما شهد الخطاب الإعلامي ‌‏تحولاً في أسلوب تقديم المضمون ليصبح أكثر بساطة وسلاسة وقرباً من المتلقي.‏

الإبراهيم: شغف طلابي للتعرف على كواليس العمل الإعلامي

من جهتها، أشارت نائب عميد كلية الإعلام للشؤون الإدارية والطلابية دالين ‏الإبراهيم، ‏إلى أن الطلاب أظهروا شغفاً واضحاً للتعرف على كيفية إجراء عمليات ‏التحرير ‏والتصوير والإنتاج، وملامسة آلية العمل الإعلامي على أرض الواقع.‏

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وبيّنت أن الزيارة أضافت إلى الطلاب معلومات جديدة، ولا سيما فيما يتعلق ‌‏بالمصطلحات والإجراءات المرتبطة بالتحرير والتصوير، وأن مشاهدة مراحل العمل ‌‏بصورة مباشرة عززت لديهم الرغبة في التعلم والتدريب والانطلاق بشكل أكبر نحو ‌‏العمل الإعلامي.‏

طلاب كلية الإعلام: تنوع أقسام “سانا” يعكس تطور العمل

‏بدورها، رأت الطالبة في قسم الصحافة والنشر بكلية الإعلام فاطمة مهنا، أن الجولة ‌‏أتاحت للطلاب التعرف على الوكالة من الداخل ومتابعة مراحل العمل الصحفي، منذ ‌‏بداية رصد الخبر وكتابته وحتى نشره.‏

وبيّنت مهنا أنهم اطلعوا خلال الزيارة على تفاصيل جديدة دعمت ما يتلقونه في ‌‏الدراسة النظرية، مشيرة إلى أن تنوع الأقسام داخل الوكالة يعكس تطور العمل ‌‏الإعلامي فيها وتعدد جوانب إنتاج المحتوى.‏

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من جانبها، ذكرت الطالبة في قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام زينب عثمان، أن ‌‏الزيارة أتاحت لها متابعة تفاصيل العمل وكواليس إنتاج المادة الصحفية الصادرة عن ‌‏‌‏”سانا”، التي تعد بالنسبة لها مصدراً للأخبار لما تتمتع به من دقة ومسؤولية ‌‏ومصداقية. ‏

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وكانت الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” شهدت في الـ 20 من آب عام 2025 ‌‏انطلاقة جديدة تحت عنوان “سانا.. نقطة تحول”، تضمنت إطلاق هوية بصرية ‌‏جديدة، بعد استكمال عملية إعادة هيكلة شملت تحديث البنية التحتية والمعدات ‌‏الإعلامية، إلى جانب رفد الأقسام المختلفة بكفاءات جديدة، واعتماد خطة للتحول ‌‏الرقمي وتطوير المحتوى الإعلامي بما يواكب متطلبات العمل الصحفي الحديث.‏