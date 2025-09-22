الرئيس الشرع: الشعب السوري جبار وقوي واستمد قوتي من الله ثم من هذا الشعب

أهالي دمشق يؤكدون رفضهم محاولات بعض الدول التدخل في شؤون سوريا الداخلية
محافظة حمص تشرح تفاصيل مشروع بوليفارد النصر وترد على تساؤلات المواطنين
سوريون في فرنسا يتحدثون عن رؤيتهم لوكالة سانا الجديدة
وزير التجارة التركي يتحدث لـ سانا عن معرض دمشق الدولي
كيف ستنعكس نتائج مذكرة التفاهم التي وقعتها وزارة الطاقة ومجموعة شركات دولية على واقع المنشآت السياحية في سوريا؟
