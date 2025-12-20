مديرية التربية في دير الزور تبدأ بتوزيع مادة المازوت على مدارس المحافظة للتدفئة

دير الزور-سانا

باشرت مديرية التربية والتعليم في دير الزور بتزويد مدارس المحافظة، بالمخصصات الشهرية من مادة المازوت من أجل التدفئة، وذلك بهدف تلبية احتياجاتها خلال فصل الشتاء.

وأوضح مسؤول المحروقات في المديرية محمد الحسن لمراسل سانا، أن وزارة التربية والتعليم، زودت المديرية بـ 90 ألف ليتر من مادة المازوت كدفعة أولى، لتوزيعها على المجمعات التربوية، متضمنة مدن دير الزور، التبني، الميادين، العشارة، موحسن، والبوكمال، حيث تم تخصيص 40 ليتراً لكل فصل صفي شهرياً، مشيراً إلى أنه ستتم الموازنة بحسب الاحتياج والإمكانات المتوافرة.

وأضاف الحسن: إن التربية تعمل على تزويد المدارس بالمحروقات خلال أشهر كانون الأول والثاني وشباط وآذار، مبيناً أنه من الصعوبات التي تواجه العمل، عدم وجود خزانات تكفي للمدارس وخزانات للتربية قادرة على الاحتفاظ بكامل الكمية، بالإضافة لعدم وجود صهاريج للنقل إلى المجمعات التربوية البعيدة، مما اضطرهم للاستعانة بجهود شخصية، لذلك تمت دعوة المديرين إلى ثانوية مهيب علوان لاستلام مخصصاتهم الشهرية.

ولفت الحسن إلى دور شركة سادكوب التي ساهمت في إيصال المحروقات إلى الثانوية التي تحوي خزاناً ضخماً بسعة 30 ألف ليتر يتم منه التوزيع للمدارس حسب الخطة الموضوعة، مؤكداً أن المديرية تعمل على تأمين المدافئ للمدارس التي تعرضت للنهب فترة النظام البائد، وستعمل على تأمين خزان في الفترة المقبلة لسهولة نقل المحروقات إلى المدارس وتخفيف الأعباء.

يُذكر أن مدارس محافظة دير الزور كانت تعاني في أيام النظام البائد من عدم تزويد الكثير من الفصول بالمدافئ، إلى جانب قلة الكميات المخصصة لها من مادة المازوت، ما أثر على جاهزية المدارس للتدفئة بالشكل المناسب.