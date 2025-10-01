مراكز الدعم في جامعة دمشق تقدم الإرشادات للطلاب لتسهيل إجراءات تقدمهم لمفاضلة القبول الجامعي

إعادة افتتاح معبر القائم البوكمال الحدودي مع العراق ومباشرة العمل فيه أمام حركة عبور المسافرين والشاحنات
معرض الصناعات التجميلية بدمشق يؤكد قدرة المنتج السوري على المنافسة في الأسواق الخارجية
الصناعات الكيميائية بمدينة عدرا الصناعية داعم أساسي للإقتصاد الوطني
فعالية ترفيهية للأطفال الأيتام في خان أرنبة بالقنيطرة
الانتهاء من صيانة البنية التحتية ضمن مشروع إعادة تأهيل طريق باب توما – القشلة
